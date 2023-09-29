Три вице-президента УЕФА из пяти были против допуска российских юношей

Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров юношеские российские сборные. Свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. В Англии, Польше, Швеции, Дании, Латвии, Литве и Норвегии ранее заявили, что их национальные команды отказываются играть с россиянами.

По информации Sky News, против выступили трое из пяти вице-президентов организации, среди которых британцы Дэвид Гилл и Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек. Несмотря на отказ Шведской футбольной ассоциации, за допуск россиян к турнирам проголосовал швед Карл-Эрик Нильссон, а также итальянец Габриэле Гравина.