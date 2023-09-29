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01:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три вице-президента УЕФА из пяти были против допуска российских юношей

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Три вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступали против допуска российских юношеских сборных (игроки до 17 лет) до участия в международных турнирах, сообщает Sky News.

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Источник: Пресс-служба сборной России

Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров юношеские российские сборные. Свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. В Англии, Польше, Швеции, Дании, Латвии, Литве и Норвегии ранее заявили, что их национальные команды отказываются играть с россиянами.

По информации Sky News, против выступили трое из пяти вице-президентов организации, среди которых британцы Дэвид Гилл и Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек. Несмотря на отказ Шведской футбольной ассоциации, за допуск россиян к турнирам проголосовал швед Карл-Эрик Нильссон, а также итальянец Габриэле Гравина.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

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