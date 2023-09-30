«Нанес непоправимый ущерб всему спорту». ФИФА выступила с заявлением по делу Рубиалеса

«Рубиалес нанёс значительный ущерб чистоте и репутации футбола. Он нанёс непоправимый ущерб всему спорту. Поцелуй и непристойное поведение Рубиалеса во время финала, очевидно запятнали успех Испании на чемпионате мира. Его отстранение полностью оправдано. Угрожать игроку просто потому, что она высказала своё мнение о произошедшем или, что более серьёзно, оказывать давление на футболистку и её окружение возмутительно и препятствует проведению дисциплинарных процедур», — приводит текст заявления ФИФА El Mundo.