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15:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нанес непоправимый ущерб всему спорту». ФИФА выступила с заявлением по делу Рубиалеса

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением по делу экс-президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку Дженни Эрмосо после финала женского чемпионата мира.

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Источник: AP 2023

«Рубиалес нанёс значительный ущерб чистоте и репутации футбола. Он нанёс непоправимый ущерб всему спорту. Поцелуй и непристойное поведение Рубиалеса во время финала, очевидно запятнали успех Испании на чемпионате мира. Его отстранение полностью оправдано. Угрожать игроку просто потому, что она высказала своё мнение о произошедшем или, что более серьёзно, оказывать давление на футболистку и её окружение возмутительно и препятствует проведению дисциплинарных процедур», — приводит текст заявления ФИФА El Mundo.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. В итоге Рубиалес лишился должности и стал фигурантом уголовного дела.

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