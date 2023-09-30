Румыния присоединилась к числу стран, бойкотирующих матчи с Россией

«На заседании исполкома, прошедшего 29 сентября 2023 года, также обсуждалось решение УЕФА о допуске сборных России U17, женских и мужских, к турнирам УЕФА.



Румынская федерация футбола понимает аргументы, выдвинутые исполнительным комитетом УЕФА, и согласна с тем, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за безрассудных действий властей государства.



В то же время ФРФ считает, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.



Следовательно, ФРФ считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча с любой сборной России.



ФРФ ждёт завершения процедур по реализации этого решения Исполнительного комитета УЕФА, полагая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации», — написано в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Румынии.