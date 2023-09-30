Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Наполи
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хетафе
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Брайтон
41
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Мальорка
Футбол. Зарубежный
18:00
Клермон Фут
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Балтика
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
Зенит
31
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
2021
Италия
Англия
П 3:2
11
2021
Англия
Дания
21
2021
Италия
Испания
П 4:2
11
2021
Украина
Англия
04
2021
Чехия
Дания
12
2021
Бельгия
Италия
12
2021
Швейцария
Испания
П 1:3
11
2021
Швеция
Украина
12
Футбол. Евро. Все результаты
15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Румыния присоединилась к числу стран, бойкотирующих матчи с Россией

Федерация футбола Румынии заявила о бойкоте любых матчей с Россией.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее УЕФА допустил юношеские сборные России к международным турнирам. При этом в УЕФА подчеркнули, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания конфликта на Украине.

«На заседании исполкома, прошедшего 29 сентября 2023 года, также обсуждалось решение УЕФА о допуске сборных России U17, женских и мужских, к турнирам УЕФА.

Румынская федерация футбола понимает аргументы, выдвинутые исполнительным комитетом УЕФА, и согласна с тем, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за безрассудных действий властей государства.

В то же время ФРФ считает, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.

Следовательно, ФРФ считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча с любой сборной России.

ФРФ ждёт завершения процедур по реализации этого решения Исполнительного комитета УЕФА, полагая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации», — написано в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Румынии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия возвращается в мировой спорт. Истерики соперников это не остановят
Третий день суда над Камилой Валиевой! Онлайн
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь