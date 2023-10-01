«Забивай, я тебя умоляю!» Как 35 лет назад футбольная сборная СССР стала олимпийским чемпионом, обыграв в финале Бразилию

«Лента.ру» рассказывает подробнее об обстоятельствах яркой победы, а также о том, как сложилась судьба главных героев турнира.

Тренерский вопрос

До прихода в олимпийскую сборную СССР титулованный советский футболист Анатолий Бышовец тренировал юношескую сборную страны. В 1984 году команда под его руководством стала вице-чемпионом Европы, уступив в финале ФРГ, а спустя два года подопечные Бышовца выиграли Мемориал Гранаткина, в финале взяв у ФРГ реванш за континентальное первенство. То выступление юношей впечатлило спортивное руководство СССР, и Олимпийский комитет страны предложил тренеру возглавить команду, которая планировала в 1988 году выступить на Играх в Сеуле.

Бышовец принял предложение, и с этого момента у него начался конфликт с тренером главной сборной Валерием Лобановским. Дело в том, что специалист возглавил олимпийскую сборную вместо дуэта Евгений Рогов / Сергей Мосягин, а последний был протеже легендарного тренера киевского «Динамо».

Сложная ситуация. А потому, согласившись на предложение НОК, я поставил одно условие — чтобы Вячеслав Колосков стал буфером, который будет снимать все разногласия между национальной и олимпийской сборными. А они при таких обстоятельствах были неизбежны. Анатолий Бышовец

Конфликты действительно начались почти сразу. Сначала Бышовец отказался следовать тренировочному плану, составленному для олимпийской сборной штабом национальной команды, а в 1987-м вступил в публичный конфликт с Лобановским после того, как отправил шесть игроков своей сборной на два товарищеских матча главной команды. По воспоминаниям Бышовца, он просил коллегу, чтобы тот дал сыграть его футболистам хотя бы по тайму, но Лобановский просьбу проигнорировал. Наставника олимпийской сборной это привело в бешенство: он публично высказал претензии Лобановскому на совещании тренеров сборных в Спорткомитете СССР, после чего Лобановский перестал с ним общаться.

Я поставил вопрос, чтобы было две отдельные команды без какого-либо совмещения игроков. Это было при всех, открыто. Только перед финальным турниром Евро-88 в первую сборную уехали Михайличенко и Добровольский (последний там не сыграл). Было бы неразумно и по-человечески неправильно не дать им возможности адаптироваться к такому уровню. Анатолий Бышовец

Путь к финалу

Требования Бышовца были удовлетворены, и он продолжил готовиться к Играм. Тогда путевки на них разыгрывались олимпийскими сборными в квалификационном турнире, напоминающем современный отбор на Евро и чемпионат мира. Советские футболисты выиграли свою группу, в восьми матчах одержав шесть побед и сведя две встречи к ничьим. Это позволило им обойти Болгарию, Швейцарию, Норвегию и Турцию.

До Игр в Сеуле сборная СССР лишь один раз — в 1956 году — становилась олимпийским чемпионом, и в 1988-м от команды никто не требовал повторения успеха. Задачей было завоевание медалей, но для начала нужно было преодолеть групповую стадию. Там в соперниках у советских футболистов оказались хозяева турнира, а также сборные Аргентины и США. В четвертьфинал из каждого квартета выходили по две команды.

Первый блин — матч с Южной Кореей — вышел комом. Хозяева выставили у своих ворот «автобус» и удержали нулевую ничью. Результат был сенсационным, но советские игроки оправились от неудачи и во втором туре благодаря голам Добровольского и Михайличенко победили со счетом 2:1 Аргентину. Да, за южноамериканцев в Сеуле не играли главные звезды тех лет, но победить такую сборную в любом составе — всегда очень почетно. После этого советские футболисты закрепили успех в игре со сборной США (4:2) и с первого места вышли из группы. В поединке с американцами решающую роль сыграли все те же футболисты: Михайличенко сделал дубль, а Добровольский забил еще один мяч.

Эта же парочка обеспечила успех и в четвертьфинале с Австралией (3:0), только на этот раз Добровольский сделал дубль, а Михайличенко ограничился одним голом.

Однако настоящие испытания для сборной СССР начались на стадии полуфинала. Там команде противостояли грозные итальянцы, за которых выступали такие звезды европейского футбола, как Чиро Феррара и Мауро Тассотти. «Скуадра адзурра» к 50-й минуте вела со счетом 1:0, Добровольский за 12 минут до конца игры восстановил равенство с пенальти, но главные события произошли в овертайме.

Советские футболисты усилиями Добровольского и Арминаса Нарбековаса забили дважды, на что итальянцы смогли ответить лишь голом Андреа Карневале. Таким образом, медали на Играх в Сеуле игроками сборной СССР были обеспечены.

Разборка со звездами

В финале СССР предстояло встретиться с Бразилией, которая прежде ни разу не выигрывала Олимпиаду. Для нарушения этой неприятной традиции южноамериканцы привезли в Сеул сумасшедший состав, в котором блистали Ромарио, Бебето и Клаудио Таффарел. Эта компания смела всех на групповом этапе, в четвертьфинале разобралась с заклятыми «друзьями» аргентинцами, а в полуфинале в серии пенальти победила ФРГ. В финале бразильцы считались явными фаворитами, и это настроение передалось футболистам. По воспоминаниям нескольких игроков советской сборной, на разминку Ромарио и компания вышли с улыбками на лицах, их движения были вальяжными, а настроение таким, будто золото уже обеспечено.

Но Бышовец не хотел довольствоваться серебром и в преддверии финала пошел на несколько нестандартных ходов. Во-первых, тренер увез команду из олимпийской деревни на теплоход «Михаил Шолохов», где была расквартирована группа поддержки советских спортсменов, состоявшая из звезд эстрады. Алла Пугачева, Вячеслав Добрынин, Лев Лещенко, Владимир Винокур и другие заслуженные артисты с пониманием отнеслись к желанию Бышовца и освободили свои каюты.

Когда мы вышли в финал, я приехал в олимпийскую деревню и оценил обстановку. Она была не ахти. Кто выиграл — те радуются, отмечают. Кто проиграл — тоже отмечают. С горя. Вы понимаете, чем. Я сказал себе, что все это мне не нравится и готовиться к финалу в такой обстановке нельзя. Анатолий Бышовец

Кроме того, главный тренер сборной СССР отказался от просмотра вместе с командой записи полуфинального матча с участием бразильцев. По мнению Бышовца, соперник выглядел в той игре настолько хорошо, что это могло бы деморализовать его футболистов. «Для меня очень важно было преодолеть психологический барьер перед бразильцами», — вспоминал Бышовец.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239449&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финальный матч сборная СССР начала очень агрессивно: команда решила не отсиживаться в обороне и на первых минутах создала несколько опасных моментов. Бразильцы быстро адаптировались к такому ходу игры и также имели шансы забить. К середине первого тайма игра успокоилась, но тут удача улыбнулась южноамериканцам: на 30-й минуте Ромарио после ошибки голкипера Дмитрия Харина на выходе отправил мяч в сетку.

Но гол не сломил сборную СССР. Подопечные Бышовца методично гнули свою линию: организованно оборонялись, не забывали о позиционных и быстрых атаках. К середине второго тайма у бразильцев начали садиться батарейки, и на 60-й минуте защитник южноамериканцев Андраде на фоне усталости неаккуратно сыграл в своей штрафной против Михайличенко. Пенальти четко реализовал Добровольский, дело дошло до дополнительного времени.

Силы закончились еще в овертайме. А русские бегали как роботы! Я еще подумал: «Вот это подготовка! Может, их заставляют бегать марафоны каждый день?». Жоржиньо бывший футболист сборной Бразилии

В овертайме балом правили советские футболисты, а главным героем стал Юрий Савичев, который по ходу встречи вышел на замену. На 103-й минуте форвард подхватил мяч после выноса от ворот, как от стоячего ушел от защитника сборной Бразилии и изящно перебросил мяч через вратаря. Матч комментировал легендарный Владимир Маслаченко, который перед голом прокричал в эфире ставшую знаменитой фразу: «Ну, Савичев, убегай, забивай, я тебя умоляю!» Бразильцы ничем не смогли ответить на этот гол и снова остались без золота Олимпиады.

Мне запомнились слезы Ромарио. Он плакал на поле и просил кого-либо из наших ребят поменяться футболками. Не согласился ни один! Как можно было отдать футболку сборной СССР, в которой мы выиграли Олимпиаду! Арминас Нарбековас

Победное похмелье

Вечеринку по случаю победы сборной СССР на Олимпиаде закатили на том же «Михаиле Шолохове», а игроки и тренеры олимпийской команды получили по 15 тысяч долларов призовых, что на тот момент было очень солидной суммой. Судьба действующих лиц того турнира сложилась по-разному: Бышовец поработал с национальными сборными СССР, СНГ, России и Южной Кореи, «Шахтером» и несколькими клубами РПЛ, но его единственным титулом, помимо сеульского золота, стал Кубок России с «Локомотивом» в 2007-м.

В том же году на пресс-конференции он произнес знаменитую фразу про отсутствие пределов человеческой мерзости, покинул московский клуб и с тех пор фактически находится на пенсии.

Михайличенко в 1990-м уехал в итальянскую «Сампдорию», а спустя год перебрался в шотландский «Глазго Рейнджерс», где несколько сезонов был ведущим игроком. Добровольский поиграл в нескольких европейских чемпионатах, а в 1993-м вместе с «Марселем» выиграл Лигу чемпионов. Автор «золотого гола» Савичев играл в Греции и Германии, где провел ровную и ничем особенно не примечательную карьеру в клубах-аутсайдерах бундеслиги. Защитник Сергей Горлукович стал легендой «Спартака», а вратарь Дмитрий Харин шесть лет выступал за «Челси», с которым выиграл несколько трофеев на внутренней и международной арене. К сожалению, в стартовом составе сборной СССР на матч с Бразилией есть несколько имен, которые ничего не скажут даже искушенным фанатам отечественного футбола, родившимся во второй половине 1980-х и позже.

Начиная с Олимпиады 1992 года отдельная квалификация на Игры была упразднена, а пять путевок на турнир от Европы стали разыгрываться на молодежном чемпионате континента. Туда россияне вышли лишь четыре раза: дважды все закончилось на групповом этапе, и еще два раза — на стадии ¼ финала. Конечно, в современном футболе престиж олимпийских игр не идет ни в какое сравнение с чемпионатами мира, Европы или даже Кубком конфедераций, однако факт остается фактом: отечественный футбол, если не брать в расчет юношеские сборные, с 1988 года пребывает без трофеев. И надежды на изменение ситуации к лучшему пока нет.