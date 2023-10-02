«Савичев, забивай, умоляю!» Как сложилась судьба героев Сеула-1988?

1 октября 1988 года на стадионе в Сеуле произошло одно из самых памятных событий в истории отечественного футбола. В финальном матче Олимпиады-1988 сборная СССР в дополнительное время одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1.

Сокрушители легенд

За всю историю Олимпиад отечественным футболистам выигрывать золото удавалось лишь дважды — в 1956 и 1988 годах. После победы в Сеуле наша сборная ни разу не пробивалась на Олимпиаду.

К футбольным турнирам на Олимпиадах давно уже сформировалось скептическое отношение, но в 1988 году у команды СССР были очень серьезные соперники. Бразильцы, главные фавориты турнира, жаждали победы, ведь на Олимпиадах им добиваться успеха не удавалось. Главные звезды олимпийской сборной Бразилии — Таффарел, Ромарио, Бебето — спустя шесть лет выиграют чемпионат мира в США. А вот для советских футболистов тот успех останется главным в карьере.

Дмитрий Харин

В чемпионате СССР Харин дебютировал в московском «Торпедо» в возрасте 16 лет и считался самым талантливым голкипером СССР. В 1985 году он стал чемпионом Европы среди юношей до 16 лет, а на олимпийском турнире был основным вратарем сборной, своей надежной игрой во многом определив успех команды.

В 1990 году после тяжелой травмы Харин выбыл надолго, а перезапустить карьеру он смог в ЦСКА, куда был приглашен в 1991 году после трагической гибели вратаря армейцев Михаила Еремина.

С ЦСКА Харин выиграл последний чемпионат СССР, а также стал участником исторической победы над «Барселоной» в Кубке европейских чемпионов осенью 1992 года. Затем перешел в английский «Челси», в составе которого выиграл Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок английской лиги. Играл также в Шотландии, где в составе «Селтика» выиграл чемпионат и Кубок страны. После окончания карьеры живет в Англии, работает тренером вратарей.

Дмитрий Харин в матче сборных СССР и Англии

Алексей Чередник

Уроженец Душанбе начинал карьеру в «Памире», а затем переехал на Украину, где выступал за днепропетровский «Днепр». В 1988 году Чередник выиграл не только олимпийское золото, но и чемпионат СССР. Будучи ключевым защитником сборной, в финале против Бразилии не играл из-за дисквалификации. Чередник считается первым советским футболистом в Англии — в 1990 году он дебютировал в составе «Саутгемптона». После окончания карьеры много лет работал тренером-селекционером в системе донецкого «Шахтера».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239449&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гела Кеташвили

Уроженец Тбилиси начинал как нападающий, но затем тренеры перевели его в защиту, где он и сумел раскрыться наилучшим образом. Кеташвили играл за кутаисское «Торпедо» и тбилисское «Динамо», а в олимпийской сборной СССР провел все матчи финального турнира-1988.

Но дальнейшая карьера Кеташвили не сложилась — страна распадалась, а переезд в Москву сорвался из-за угроз грузинских националистов. В 1991 году после серьезной травмы карьера пошла под откос. Несколько раз Кеташвили пытался вернуться в большой футбол, но это ему не удалось. Впоследствии ушел работать в автодорожную полицию Грузии, периодически участвуя в матчах ветеранов.

Виктор Лосев

Уроженец Мурома громко заявил о себе в составе воронежского «Факела», а в 1986 году перешел в московское «Динамо». После Олимпиады-1988 защитнику предлагали контракт в Германии, но стороны не смогли договориться. В 1992 году Лосев завершил карьеру из-за тяжелой травмы колена. С 1994 года — на тренерской работе в российских и иностранных клубах, юношеской и молодежной сборной России. В родном Муроме его именем при жизни назван местный стадион.

Игорь Скляров

Игровая судьба Склярова очень похожа на судьбу его одноклубника Лосева — так же, как и он, динамовец закончил карьеру рано из-за тяжелой травмы. Это случилось в 1993 году в матче против «КАМАЗа». Попытки вернуться в большой футбол успехом не увенчались. В начале XXI века Скляров с женой-гимнасткой уехал в США, где основал собственную детскую футбольную школу.

Сергей Горлукович

Уроженца Могилева на Олимпиаду-1988 взяли, по сути, под поручительство коллектива — и Горлукович доверие оправдал, хотя, по легенде, чемпионство отметил 10-дневным загулом. Но это тот случай когда вредные привычки карьеру не убили — защитник успел поиграть в Германии, в составе дортмундской «Боруссии» становился вице-чемпионом страны. Вернувшись в Россию, футболист выиграл чемпионат в составе «Спартака-Алании», а затем трижды в составе столичного «Спартака», стал наставником молодежи и получил уважительное прозвище «Дед».

С начала 2000-х Горлукович был на тренерской работе, но вот уже десять лет, как он не занимается активной деятельностью в футболе. Да и интервью практически не дает.

Сергей Горлукович в составе «Спартака»

Сергей Фокин

Уроженец Ульяновска начинал футбольную карьеру в Киргизии, а затем попал в ЦСКА, с которым дважды вылетал в первую лигу и дважды возвращался. Защитник играл настолько убедительно, что в состав олимпийской сборной попал прямо из первой лиги.

С Фокиным связано много историй. К примеру, на ЧМ-1990 года он отказался выходить в матче против Аргентины, заявив тренеру Валерию Лобановскому, что физически не готов. На этом карьера Фокина в сборной фактически завершилась. Кроме того, Фокин был известен голами в свои ворота, из-за которых он стал настоящей армейской легендой.

С ЦСКА Фокин страдал не напрасно — в 1991 году он стал чемпионом и обладателем Кубка СССР. В 1992 году он уехал выступать за клуб второй бундеслиги «Айнтрахт» (Брауншвейг). После окончания карьеры он ушел работать автосборщиком на завод «Фольксваген». По-прежнему живет в Германии.

Арвидас Яонис

Уроженец Вильнюса за местный «Жальгирис» выступал с конца 1970-х, а в олимпийскую сборную СССР был включен буквально в последний момент. В Сеуле провел лишь матч группового турнира против США, что не помешало ему стать олимпийским чемпионом. В начале 1990-х играл за московский «Локомотив», а затем уехал в Австрию. Там до 2001 года выступал в высшей и первой лигах, после чего, завершив карьеру, остался в стране и занялся бизнесом.

Алексей Михайличенко

В олимпийской сборной СССР Михайличенко был самым титулованным игроком — на его счету был не только Кубок обладателей кубков, но и серебро чемпионата Европы.

В итоге Михайличенко стал одним из самых успешных игроков своего поколения. В 1992 году полузащитник первым в мире выиграл подряд чемпионаты трех разных стран — СССР, Италии и Шотландии.

В качестве тренера Михайличенко побеждал в чемпионате Украины и приводил молодежную сборную Украины к серебру чемпионата Европы. Сейчас работает спортивным директором киевского «Динамо».

Алексей Михайличенко в штабе киевского «Динамо»

Игорь Добровольский

Уроженец Тирасполя в свое время приглянулся Валерию Лобановскому, но из киевского «Динамо» сбежал в московское. В олимпийском финале с бразильцами Добровольский хладнокровно реализовал пенальти, сравняв счет. Он же с шестью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром сборной на Олимпиаде.

В 1990 году Добровольского признали лучшим футболистом СССР, но сказать, что свой талант он раскрыл полностью, нельзя. Хотя формально он первый отечественный футболист, выигравший Лигу чемпионов. В 1993 году Добровольский числился в составе победившего «Марселя», но не играл в финале из-за проблем с визой.

В начале 1990-х он едва ли не каждый год менял команды в Европе, пока не осел в немецкой «Фортуне». Добровольский завершил карьеру в 32 года, перейдя на тренерскую работу. Многие годы он возглавляет молдавские коллективы.

Игорь Добровольский в штабе сборной Молдовы

Евгений Кузнецов

Уроженец Ярославля много лет играл за московский «Спартак», дважды становился с ним чемпионом СССР, а в 1990 году подписал контракт со шведским «Норрчепингом». За различные шведские клубы играл около десяти лет, а затем в этой же стране перешел на тренерскую работу. По-прежнему живет в Швеции, последние годы работает с детьми.

Евгений Яровенко

Уроженец Казахстана на Олимпиаде представлял алма-атинский «Кайрат». В финале против бразильцев Яковенко опекал главную звезду соперника — Ромарио. После Олимпиады Яковенко перешел в «Днепр», в составе которого выиграл Кубок СССР и стал вице-чемпионом страны. Но в дальнейшем карьере игрока мешали многочисленные травмы. Закончил Яровенко карьеру футболиста в 1996 году. С тех пор работает тренером в командах Казахстана и Украины. В начале 2000-х УЕФА признала Яровенко самым выдающимся футболистом республики за последние 50 лет.

Владимир Татарчук

Уроженец Магаданской области и воспитанник спортинтерната на Западной Украине, Татарчук стал легендой и любимцем болельщиков ЦСКА. Но в финале Олимпиады в Сеуле он едва не стал антигероем — Владимира удалили за 10 минут до конца дополнительного времени. Позже Татарчук рассказывал, что это были самые долгие 10 минут в его жизни.

В 1991 году Татарчук выиграл с ЦСКА чемпионат и Кубок СССР, после чего пытался уехать за рубеж, однако по разным причинам карьера там не сложилась. Доигрывал полузащитник в низших российских лигах, потом ушел на тренерскую работу. Около десяти лет назад олимпийский чемпион перенес онкологическое заболевание, после чего отошел от футбола.

Игорь Пономарев

Один из лидеров бакинского «Нефтчи», Пономарев на Олимпиаде провел один матч, после чего занял место на скамейке запасных.

Пономареву принадлежит вечный рекорд чемпионатов СССР — он реализовал 24 удара с 11-метровой отметки подряд. В начале 1990-х футболист решил попробовать себя в чемпионате Швеции, но из-за травмы вынужден был закончить карьеру, оставшись в скандинавской стране. С начала 2000-х работает тренером в Азербайджане.

Александр Бородюк

Удивительным образом динамовский форвард, к тому времени завоевывавший титул лучшего бомбардира чемпионата СССР, на Олимпиаде не отличился ни разу. Зато в зарубежной карьере Бородюку повезло больше, чем многим его коллегам. Перейдя в немецкий «Шальке», футболист играл так, что наставник сборной Германии Берти Фогтс заметил: «Жалко, что Бородюк не немец. Ему бы точно нашлось место в сборной Германии». Россиянин стал автором 30 000-го гола в истории немецкой бундеслиги.

Закончив выступления в Германии, Бородюк пришел в московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России.

С начала 2000-х Александр Бородюк работает тренером. Он много лет входил в штаб сборной России, а с 2012 года возглавляет клубы. Последним местом работы Бородюка к настоящему моменту было московское «Торпедо», из которого он ушел в 2022 году.

Александр Бородюк на посту главного тренера «Торпедо»

Юрий Савичев

«Савичев, убегай, забивай, я тебя умоляю!» — кричал комментатор Владимир Маслаченко во время финала СССР — Бразилия. Юрий Савичев убежал и забил «золотой» гол Олимпиады.

Братья-близнецы Юрий и Николай Савичевы были любимцами болельщиков московского «Торпедо» второй половины 1980-х. Герой Олимпиады Юрий в 1990 году уехал в греческий «Олимпиакос», а затем перебрался в Германию. Закончив карьеру, Юрий Савичев остался в ФРГ, постепенно отойдя от футбола. В последние годы занимается ремонтом медицинского оборудования.

Юрий Савичев в составе «Торпедо»

Владимир Лютый

Уроженец Днепропетровска Владимир Лютый в финале Олимпиады отдал голевую передачу Юрию Савичеву. Да и в целом игрок «Днепра» играл в той сборной СССР одну из ведущих ролей.

Из «Днепра» Лютый перешел в немецкий «Шальке», который вместе с Александром Бородюком вывел в первую бундеслигу.

В дальнейшем Лютый продолжал играть в Германии, но мешали травмы и характер, соответствующий фамилии. Окончательно карьеру закрыла тяжелая травма колена.

Больше 20 лет Лютый работает тренером — были в его карьере немецкие, российские, молдавские клубы. В последнее время он занимается с немецкой молодежью.

Владимир Лютый (в центре) в финале с Бразилией

Арминас Нарбековас

Отец футболиста после Великой Отечественной войны громил банды «лесных братьев», а затем осел в освобожденной от коллаборационистов республике.

Основной игрок вильнюсского «Жальгириса», Нарбековас был одним из главных героев олимпийского полуфинала против Италии, в котором получил травму голеностопа. В финале Арминас отыграл первый тайм, после чего его сменил Юрий Савичев — дальнейшее известно.

В 1990 году Нарбековас транзитом через московский «Локомотив» уехал в Австрию, где играл до конца карьеры. Признанный лучшим литовским футболистом за полвека, Арминас Нарбековас живет в Австрии, но на родине открыл собственную футбольную академию.

Анатолий Бышовец в тренерском совете техкома РФС

Анатолий Бышовец

Для знаменитого советского футболиста, о котором пел сам Высоцкий, победа на Олимпиаде-1988 стала вершиной его тренерской деятельности. Все последующие неудачи Бышовец обычно объяснял внешними условиями и кознями недругов. В 2007 году, выиграв с московским «Локомотивом» Кубок России, Бышовец фактически завершил деятельность в качестве наставника. 77-летний специалист в последние годы является членом технического комитета РФС.