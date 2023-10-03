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11:01 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан вызвал 10 игроков «Кайрата» на матч отбора Евро-2025 против Испании

Старший тренер молодежной сборной Казахстана (U-21) Кайрат Нурдаулетов огласил список футболистов, вызванных на матч отборочного раунда Евро-2025 против Испании, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Казахстан U21
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Источник: КФФ

Матч состоится 17 октября и пройдет на стадионе «Астана Арена». Начало встречи в 19:30 по времени Астаны.

В список вошли 23 игрока. Наибольшее представительство — 10 футболистов — у «Кайрата»:

Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Никита Пивкин («Елимай»), Санжар Ерниязов («Акжайык»);

Защитники: Адильбек Жумаханов, Ерсултан Калдыбеков (оба — «Атырау»), Александр Широбоков, Дамир Касабулат, Султан Аскаров, Лев Кургин, Александр Мрынский, Егор Ткаченко (все — «Кайрат»), Адильхан Добай («Мактаарал»);

Полузащитники: Нургайни Бурибаев («Туран»), Мейрамбек Калмырза («Окжетпес»), Адилет Садыбеков, Жаннур Кукеев (оба — «Кайрат»), Давид Есимбеков («Жетысу»), Абылайхан Назымханов, Айбар Абдулла (оба — «Шахтер»), Нурали Жаксылык («Астана»), Бейбит Галым («Тобол»);

Нападающие: Сэйф Попов («Кайрат»), Денис Митрофанов («Ислочь», Беларусь);

Напомним, казахстанская молодежка попала в группу В вместе со сборными Испании, Бельгии, Шотландии, Венгрии и Мальты.

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