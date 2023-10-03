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18:30 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы победно стартовали на турнире развития УЕФА в Минске

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начался турнир развития УЕФА с участием футболистов юношеских (U-15) сборных четырех стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
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Источник: БЕЛТА

Футболисты Беларуси в стартовом поединке разгромили сверстников из Кыргызстана — 4:0. По голевому дублю оформили Матвей Чичин и Роман Здухов. В другом сегодняшнем матче россияне с таким же результатом обыграли команду Таджикистана. Во втором туре 5 октября белорусы будут соперничать с таджиками, а 8 октября завершат соревнования игрой с российскими футболистами.

Все матчи проходят на натуральном поле комплекса футбольных полей ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Веснянке, вход на трибуны свободный. Турниры развития УЕФА проводятся в различных странах Европы с 2021 года. Они дают возможность юным футболистам получить опыт международных поединков.

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