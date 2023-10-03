Белорусы победно стартовали на турнире развития УЕФА в Минске

Футболисты Беларуси в стартовом поединке разгромили сверстников из Кыргызстана — 4:0. По голевому дублю оформили Матвей Чичин и Роман Здухов. В другом сегодняшнем матче россияне с таким же результатом обыграли команду Таджикистана. Во втором туре 5 октября белорусы будут соперничать с таджиками, а 8 октября завершат соревнования игрой с российскими футболистами.