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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Кении 16 октября

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Кении 16 октября в турецкой Анталье, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: Спорт РИА Новости

В октябре национальная команда также сыграет со сборной Камеруна на «ВТБ-Арене». Встреча пройдет 12 октября.

«Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Анталье. Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе “Титаник Мардан”. Начало — в 18:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Команды России и Кении встретятся впервые. В рейтинге ФИФА кенийцы занимают 109-е место, это 25-я сборная в Африке. Кения — семикратный победитель Кубка КЕСАФА, в котором участвуют сборные Восточной и Центральной Африки.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. После начала действия санкций сборная России сыграла восемь товарищеских матчей.

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