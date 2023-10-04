Сборная России проведет товарищеский матч с командой Кении 16 октября

В октябре национальная команда также сыграет со сборной Камеруна на «ВТБ-Арене». Встреча пройдет 12 октября.
«Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Анталье. Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе “Титаник Мардан”. Начало — в 18:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.
Команды России и Кении встретятся впервые. В рейтинге ФИФА кенийцы занимают 109-е место, это 25-я сборная в Африке. Кения — семикратный победитель Кубка КЕСАФА, в котором участвуют сборные Восточной и Центральной Африки.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. После начала действия санкций сборная России сыграла восемь товарищеских матчей.