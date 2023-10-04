Сборная России проведет товарищеский матч с командой Кении 16 октября

В октябре национальная команда также сыграет со сборной Камеруна на «ВТБ-Арене». Встреча пройдет 12 октября.

«Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Анталье. Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе “Титаник Мардан”. Начало — в 18:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Команды России и Кении встретятся впервые. В рейтинге ФИФА кенийцы занимают 109-е место, это 25-я сборная в Африке. Кения — семикратный победитель Кубка КЕСАФА, в котором участвуют сборные Восточной и Центральной Африки.