ФИФА подтвердила, что санкции против России сохранятся до окончания СВО

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

В среду ФИФА допустила до участия в чемпионате мира под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе. Ранее исполком УЕФА принял то же решение. В Англии, Польше, Швеции, Дании, Латвии, Литве и Норвегии заявили, что их национальные команды отказываются играть с россиянами.