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18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА подтвердила, что санкции против России сохранятся до окончания СВО

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) сохранила в силе решение об отстранении российских национальных команд и клубов от турниров под своей эгидой, сообщается на официальном сайте организации.

Россия
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Источник: AP 2023

Совет ФИФА вновь осудил СВО и подтвердил, что санкции в отношении России сохраняются до конца конфликта.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

В среду ФИФА допустила до участия в чемпионате мира под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе. Ранее исполком УЕФА принял то же решение. В Англии, Польше, Швеции, Дании, Латвии, Литве и Норвегии заявили, что их национальные команды отказываются играть с россиянами.

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