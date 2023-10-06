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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поддержавший Россию вице-президент УЕФА покинул пост главы шведского спорта

Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон, который проголосовал за возвращение российских футбольных юношеских команд к международным соревнованиям, покинул пост председателя Шведской национальной спортивной конфедерации и спортивных тренеров (SISU), сообщает РИА «Новости».

Россия U21
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Ранее Нильссон проголосовал за возвращение российских сборных до международных турниров, несмотря на Швеции выступать на одних соревнованиях с россиянами. Позже он заявил, что его позиция по допуску юношеских сборных России была воспринята неверно.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

29 сентября стало известно, что российские спортсмены будут допущены к участию в Паралимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

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