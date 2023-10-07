«Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения». Интервью Черчесова
Бывший главный тренер сборной России ответил на вопросы «СЭ».
Бывший главный тренер сборной России ответил на вопросы «СЭ».
На следующей неделе сборная России впервые за долгое время сыграет в Москве. 12 октября на «ВТБ-Арене» пройдет матч против Камеруна. Со «львами» российская национальная команда встречалась несколько раз. Но самая памятная игра была на чемпионате мира-1994 года в США (6:1), где Олег Саленко установил рекорд по числу забитых мячей в одном матче на мундиале — пять. А камерунец Роже Милла стал самым возрастным автором гола (42 года).
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» вспомнил игру 29-летней давности и ответил на вопросы — об уровне чемпионата России, отпуске и возможном назначении в «Спартак».
— Что помните об игре против сборной Камеруна 1994 года?
— Естественно, помню эту игру. Мне часто напоминают, Во-первых, это матч, в котором мы выиграли с крупным счетом. Во-вторых, пропустил один гол, который забил 42-летний Роже Милла. Наверное, смешно, но это единственный гол, которому ты не расстраиваешься. Милла — самый возрастной автор гола на чемпионатах мира. В историю можно попасть и так, как говорится.
— А о чемпионате мира-1994 часто вспоминаете?
— Помню. Были определенные вопросы перед турниром. Мы еще до начала чемпионата мира знали, кто будет выходить на поле — первые два матча я не играл. Жили в одном номере с Игорем Корнеевым, он тоже поначалу не играл. Но было понятно, что на Камерун выйдем — настраивали друг друга. Он (Корнеев) тоже провел хороший матч, великолепно играл.
— Рекорд Олега Саленко, забившего пять голов за матч, вас удивил?
— Олег Саленко провел матч, который вошел в историю, это факт. Но по ходу встречи об этом не думаешь. Игра идет, задача стояла победить. Камеруну тот матч ничего не давал. А у нас был шанс пройти дальше, если бы выиграли крупно, и соперники неудачно сыграли. Старались по максимуму, настрой был запредельный. Поэтому и удалось выиграть. Другое дело, соперники сыграли так, что нам надо было ехать домой.
— В 1994 году сборная России приезжает в США — другой континент, другая жизнь. Что осталось в памяти?
— В Америке мы были не первый раз, до этого ездили в турне. Но это чемпионат мира. И не важно, в Америке или в Италии, ты приезжаешь на большой турнир не для того, чтобы смотреть на достопримечательности. Есть база, тренировочное поле, гостиница и игра. И другая страна на это не влияет. Понятно, что в какой-нибудь африканской стране будет жарко, но в США была и погода соответствующая. Поэтому мы концентрировались на играх, а не на странах.
— 12 октября сборная России сыграет против Камеруна. Как бы охарактеризовали соперника?
— Отмечу, что там всегда были сильные футболисты, например, Роже Милла, Это́О. Но в текущей ситуации я бы говорил не о Камеруне, а о нашей сборной. Сейчас РФС делает максимум, чтобы у нас были достойные соперники. Один из них — Камерун. Живем в непростое время, важно играть против любого оппонента. Рад, что встреча состоится в Москве. Надеюсь, что зритель придет. Стадион «Динамо» нас всегда принимал великолепно с точки зрения организации. Думаю, что в этом плане РФС все проработает.
— Планируете посетить игру на «ВТБ-Арене»?
— РФС пригласил меня на матч, за что ему спасибо. Обязательно приду на стадион, буду болеть за своих.
— Может ли фактор домашнего матча психологически повлиять на сборную России?
— Это всегда влияет в хорошем плане. Надеюсь, что будет полный стадион — он сделает свое дело, зритель будет поддерживать. Настрой должен быть запредельный, потому что на таком уровне простых игр не бывает. Поверьте мне, я 5 лет руководил сборной — знаю, о чем говорю.
— Валерий Карпин неоднократно говорил, что смысл подобных игр — это просмотр ближайшего резерва. Как вы видите цель сбора национальной команды в текущих условиях?
— У каждого свой взгляд, своя философия. Мы делали немного по-другому, но никто не говорит, что это лучше или хуже. Сам факт, что это сборная России — она должна показывать максимум, что сейчас имеет. Должен быть и определенный просмотр. Но мы делали всегда так — 22 футболиста плюс 2−3 игрока для просмотра. Сейчас абсолютно другая ситуация, принято решение посмотреть больше кандидатов — это же не запрещается. Мы жили в другое время, готовились к другому соревнованию.
— Юношеские сборные России были допущены до участия в турнирах ФИФА и УЕФА.
— Естественно, позитивно отнесся к этому. Идет определенная работа в кабинетах. Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения — со многими общаюсь, знаю лично. С одной стороны, сделанный шаг правильный и нормальный. С другой стороны, хочется, чтобы и другим сборным открывали двери. Давайте пока этот момент переживем.
— Нередко видим вас в последнее время на стадионах…
— Да, был на «Локомотиве». Мне прислали вопрос одного вашего коллеги, который спросил Юрия Нагорных: «А почему вы пустили Черчесова на стадион?». Хороший вопрос был! (смеется). Я такой же гражданин России, когда есть возможность — хожу на стадион. Был на «Локомотиве», на ЦСКА.
— Изменился ли уровень чемпионата России?
— Он не может сохраняться таким, как раньше — становится лучше или хуже. Например, бывает, что одна команда сегодня выиграла 2:0, завтра — 4:0. И это нормальное явление. Но я бы хотел отметить, что ситуацию надо принимать такой, какая она есть. Нужно максимально использовать ее, включиться в работу, а не плакаться и рассуждать. У нас великолепная инфраструктура, болельщики ходят на матчи. Бывают зрелищные игры, бывают не очень — это футбол. Нужно позитивно смотреть на ситуацию, а не пессимистично.
— Егор Титов считает, что футболистам из РПЛ надо убегать как можно скорее. По его мнению, в лиге нет прогресса. Можете ли вы согласиться?
— Очень аккуратно отношусь к таким вещам. Это ваш коллега написал — может, из контекста вырвано или еще что-то. Егор сам попытается расшифровать, что имел ввиду, если его спросят. Другое дело, что трансфер в Европу не должен быть самоцелью для игрока. У нас хороший чемпионат, великолепная инфраструктура, где ты можешь прогрессировать. Топ-клубы обратятся, если захотят усилиться футболистом, который соответствует определенному уровню. Переходы Кузяева и Захаряна — тому подтверждение. У игроков чемпионата России должно быть стремление прогрессировать, а не лишь бы куда-то перейти. Даже внутри РПЛ нужно тщательно обдумывать трансфер — что он может дать для карьерного роста. Я бы не был так категоричен, что обязательно нужно уезжать.
— Считается, что если российские игроки будут играть в Европе, то сборная от этого только выиграет.
— Это заблуждение. Например, на чемпионате мира-1994, про который мы уже говорили, 85% игроков сборной России на тот момент играли в Европе. Но мы же не стали чемпионами мира. А например, на домашнем чемпионате мира-2018 или Евро-2008 было мало игроков, играющих за рубежом. Вот и результат. Ситуации бывают разные. Любой переход в России или в иностранный чемпионат надо всегда взвешивать, а не стараться лишь бы что-то сделать.
— Примеры Кузяева и Захаряна показывают, что российские игроки востребованы в Европе?
— Есть игрок — есть уровень. В современном мире невозможно утаить талант. Если игрок себя проявляет, то его замечают — есть и скауты, и различные контакты. В конце концов я нахожусь в футбольном мире — случится конец света, а у меня будет информация за пять минут до этого. С кем-то играл, с кем-то знаком или дружу. Талант футболиста никогда не скроешь, скауты везде имеют глаза. Без внимания талант не оставят — и не важно россиянин ли ты, камерунец или малиец. Нет разницы.
— Вы все еще находитесь в отпуске?
— Сейчас я в Москве, пару дней назад прилетел из Осетии. Есть какие-то житейские дела, которые не можешь сделать в определенное время — например, занят и находишься не в своей стране. Поэтому что-то накапливается. Вот пару дней назад внучке исполнился годик, отметили. Живу нормальной жизнью. Но час назад был звонок из одной страны, вчера из другой. Мы в футбольном мире — звонок и интерес не означает, что нужно куда-то впрягаться. Это же относится и к футболистам. Все нужно взвесить перед тем, как сделать следующий шаг.
— Соскучились по работе?
— Пять лет я работал в сборной России, потом два года в «Ференцвароше» — семь лет без отпуска. Прошло всего два месяца отдыха. Потерпите!
— В последнее время ваша фамилия часто упоминается в контексте возможного приглашения главным тренером в «Спартак».
— То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет. Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов.
Автор: Артем Бухаев