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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:54 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС предложил сборной Бахрейна провести товарищеский матч в 2024 году

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча национальных команд в 2024 году.

Россия
БахрейнТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AFP 2023

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024 году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира.

Подождём и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», — приводит слова Аль Ансари Sport24.

Напомним, на октябрьском сборе национальная команда России проведёт два товарищеских матча со сборными Камеруна и Кении. Встреча с Камеруном состоится 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры — в 19:00 мск. С Кенией россияне сыграют в Турции 16 октября.

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