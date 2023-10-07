РФС предложил сборной Бахрейна провести товарищеский матч в 2024 году

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024 году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира.



Подождём и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», — приводит слова Аль Ансари Sport24.