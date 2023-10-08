Футболисты Беларуси заняли второе место на юношеском турнире в Минске
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-15) заняли второе место на турнире развития УЕФА в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-15) заняли второе место на турнире развития УЕФА в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке за первое место белорусы проиграли сегодня сверстникам из России со счетом 2:5. В составе белорусской команды отличились Анатолий Ясточкин и Иван Васильев (с пенальти). В стартовом матче подопечные Юрия Мархеля разгромили сборную Кыргызстана — 4:0 (по два гола забили Матвей Чичин и Роман Здухов) и уверенно переиграли команду Таджикистана с результатом 5:2 (голы у белорусов: Владислав Воронин — 2, Иван Васильев, Матвей Чичин, Анатолий Ясточкин).
До встречи с белорусскими футболистами россияне без проблем победили команды Кыргызстана (10:1) и Таджикистана (4:0). Третье место заняли таджики, взявшие верх над киргизами, — 6:1. Итоговое положение: Россия — 9 очков, Беларусь — 6, Таджикистан — 3, Кыргызстан — 0.
Турниры развития УЕФА проводятся в различных странах Европы с 2021 года. Они дают возможность юным футболистам получить опыт международных поединков.