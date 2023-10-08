Футболисты Беларуси заняли второе место на юношеском турнире в Минске

В решающем поединке за первое место белорусы проиграли сегодня сверстникам из России со счетом 2:5. В составе белорусской команды отличились Анатолий Ясточкин и Иван Васильев (с пенальти). В стартовом матче подопечные Юрия Мархеля разгромили сборную Кыргызстана — 4:0 (по два гола забили Матвей Чичин и Роман Здухов) и уверенно переиграли команду Таджикистана с результатом 5:2 (голы у белорусов: Владислав Воронин — 2, Иван Васильев, Матвей Чичин, Анатолий Ясточкин).