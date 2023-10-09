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19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России анонсировала матч с Камеруном видео с дельфинами и львом

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сборная России по футболу представила товарищеский матч с командой Камеруна видеороликом с дельфинами и львом.

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В опубликованном в Telegram-канале национальной команды видео форвард Александр Соболев играет с дельфинами, после чего ему следует звонок от нападающего Федора Чалова.

«Саш, ты опять с дельфинами? Заканчивай уже, мы со львами играем», — говорит по телефону Чалов, обыгрывая прозвище сборной Камеруна («неукротимые львы» — прим. ред.). В конце ролика Чалов и Антон Миранчук стоят по краям кадра, после чего между ними появляется лев.

Встреча между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на домашнем стадионе «Динамо». 16 октября команда Валерия Карпина в Турции сыграет против сборной Кении.

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12.10.2023, 19:00

Россия-Камерун-
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