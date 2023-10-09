Сборная России анонсировала матч с Камеруном видео с дельфинами и львом

В опубликованном в Telegram-канале национальной команды видео форвард Александр Соболев играет с дельфинами, после чего ему следует звонок от нападающего Федора Чалова.

«Саш, ты опять с дельфинами? Заканчивай уже, мы со львами играем», — говорит по телефону Чалов, обыгрывая прозвище сборной Камеруна («неукротимые львы» — прим. ред.). В конце ролика Чалов и Антон Миранчук стоят по краям кадра, после чего между ними появляется лев.