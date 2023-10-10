На самом деле сборной России важно побеждать в товарищеских матчах. Вот почему

Источник: RFS.RU

Сборная России по футболу уже полтора года существует без официальных матчей. В конце февраля 2022-го ФИФА отстранила российскую команду, и та осталась без чемпионата мира — 2022, отборов Евро и Лиги наций.

Футбол Товарищеские матчи 2023 12.10.2023, 19:00 Россия - Камерун -

За последние месяцы сборная провела несколько товарищеских матчей (впереди будут ещё), и многие посчитали их бесполезными. Соперники не топовые, турнирной мотивации нет. Но правда ли, что в этих играх не было смысла? Сейчас разберёмся.

За время отстранения сборная России провела шесть товарищеских матчей:

24.09.2022: Кыргызстан — Россия — 1:2;

17.11.2022: Таджикистан — Россия — 0:0;

20.11.2022: Узбекистан — Россия — 0:0;

23.03.2023: Иран — Россия — 1:1;

26.03.2023: Россия — Ирак — 2:0;

12.09.2023: Катар — Россия — 1:1.

Также состоялись две встречи российской команды с Египтом U23 в сентябре (1:1, 1:2). Как сообщили «Чемпионату» в РФС, все матчи, кроме игр с Катаром и Египтом, пошли в зачёт рейтинга ФИФА. Прежде чем посмотреть, как эти встречи меняли положение России, взглянем на формулу расчёта.

Рейтинг ФИФА вычисляется по формуле: О = О пред. + В * (М — ОМ).

О — общее количество очков за матч.

О пред. — количество очков до матча.

В — коэффициент важности матча.

М — очки за исход матча.

ОМ — ожидаемый исход матча.

Посмотрим, как рассчитываются различные коэффициенты.

В — коэффициент важности матча:

товарищеский матч за пределами окон календаря — 5;

товарищеский матч в пределах окон календаря (случай России) — 10;

групповой раунд турниров Лиги наций — 15;

плей-офф и финалы Лиги наций — 25;

квалификационный раунд континентального первенства и чемпионата мира — 25;

финальная стадия континентального первенства до ¼ финала — 35;

финальная стадия континентального первенства с ¼ финала, матчи Кубка конфедераций — 40;

финальная стадия чемпионата мира до ¼ финала — 50;

финальная стадия чемпионата мира с ¼ финала — 60.

М — очки за исход матча:

победа — 1 очко;

ничья — 0,5;

поражение — 0;

победа в серии послематчевых пенальти — 0,75;

поражение в серии послематчевых пенальти — 0,5.

ОМ — ожидаемый исход матча:

Этот показатель рассчитывается по следующей формуле: 1 / (10 (-РР/600) + 1), где РР — разница рейтинга соперников перед матчем (из рейтинга команды, для которой подводят подсчёт, вычитается рейтинг её соперника).

Рейтинг ФИФА работает не так, как клубная таблица коэффициентов УЕФА. Классификация сборных не ограничивается каким-то периодом, тогда как европейский клубный рейтинг учитывает выступления команды за пять лет — то есть результаты шестилетней давности каждый год сгорают.

Рейтинг ФИФА же просто меняется в зависимости от новых матчей. За период с февраля 2022-го по сентябрь 2023-го показатель России колебался от 1491 до 1496 баллов. Интересно, что сейчас очков у России даже больше, чем полтора года назад. Взглянем на полную хронологию изменений.

Февраль 2022 года: 35-е место, 1493 очка.

Март 2022 года: 36-е место, 1493 очка.

Июнь 2022 года: 35-е место, 1493 очка.

Август 2022 года: 35-е место, 1493 очка.

Октябрь 2022 года: 33-е место, 1496 очков.

Декабрь 2022 года: 37-е место, 1491 очко.

Апрель 2023 года: 37-е место, 1495 очков.

Июнь 2023 года: 38-е место, 1495 очков.

Июль 2023 года: 38-е место, 1495 очков

Сентябрь 2023 года: 39-е место, 1495 очков.

Интересно, что сборная России обгоняет в рейтинге команду Камеруна (41-е место) — участника ЧМ-2022 и предстоящего соперника в товарищеском матче.

Напомним, сборная России не играет в отборе на Евро-2024, теряя (или не теряя — в случае поражений) возможность набирать больше очков. Также под вопросом участие в квалификации чемпионата мира 2026 года. Если же Россию допустят до отбора, то корзины к жеребьёвке сформируют согласно рейтингу ФИФА. В таком случае команде Карпина важно не выпасть из топ-24 европейских сборных.

Это важно, так как в Европе распределение идёт в 12 групп. А если опуститься ниже 24-го места, то можно оказаться в третьей корзине и нарваться на тяжелейшую группу (напрямую выходят первые места, а 12 вторых и четыре команды из Лиги наций борются за оставшиеся четыре путёвки). Сейчас сборная России находится на 21-й строчке в рейтинге ФИФА среди европейских команд.

Какие итоги? Несмотря на что Россия давно не играет в официальных матчах, команда несильно потеряла в рейтинге ФИФА. Также некритической остаётся ситуация в квалификации, в случае если нас вернут к отбору на ЧМ-2026. Находящимся позади нас Турции, Норвегии, Словакии, Словении, Греции, Финляндии и другим командам нужно постараться, чтобы обойти Россию.