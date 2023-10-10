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13:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА отменил допуск юношеских сборных России до международных турниров

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение о допуске до международных турниров юношеских российских сборных из игроков не старше 17 лет, сообщает в соцсети X журналист Sky News Роб Харрис.

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Источник: РФС

Заседание исполкома проходит во вторник в швейцарском Ньоне. Ранее The Independent сообщал, что из-за сентябрьского решения допустить юношеские российские сборные на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью возвращения к вопросу на сегодняшнем заседании.

«В УЕФА заявили, что “технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось”», — написал Харрис.

Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. Отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине. В Англии, Польше, Швеции, Дании, Латвии, Литве и Норвегии заявили, что их национальные команды отказываются играть с россиянами. Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте призвала бойкотировать матчи с участием российских команд.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Всего после начала действия санкций сборная России сыграла восемь товарищеских матчей.

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