УЕФА отменил допуск юношеских сборных России до международных турниров

Заседание исполкома проходит во вторник в швейцарском Ньоне. Ранее The Independent сообщал, что из-за сентябрьского решения допустить юношеские российские сборные на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью возвращения к вопросу на сегодняшнем заседании.

Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории РФ. Отстранение взрослых российских команд будет действовать до окончания конфликта на Украине. В Англии, Польше, Швеции, Дании, Латвии, Литве и Норвегии заявили, что их национальные команды отказываются играть с россиянами. Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте призвала бойкотировать матчи с участием российских команд.