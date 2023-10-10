Допуск России отменен. УЕФА испугался хейта Европы и ожидаемо переобулся

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сначала пошел навстречу России, однако спустя две недели передумал. Сегодня решение о допуске до международных турниров юношеских российских национальных команд из игроков не старше 17 лет было отменено. На заседании в швейцарском Ньоне исполком УЕФА пришел к выводу, что «технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось».

«Не ожидал что допустят, не ожидал, что отменят. То, что отменили, стало большой неожиданностью». Валерий Карпин Главный тренер сборной России по футболу

И если допуск молодых футболистов и правда был неожиданным, то по второму пункту мы с Валерием Георгиевичем не согласимся: «переобувание» футбольных чиновников нас ничуть не удивило. То, что провернул УЕФА в 2022 году, когда выкинул команду Карпина из стыкового мини-турнира за право поехать на чемпионат мира в Катар, союз (под давлением) провернул и спустя полтора года.

Напомним, что российский футбол был «забанен» еще в феврале 2022-го после начала всем известных событий на Украине. Тогда Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Однако 26 сентября 2023 года забрезжила надежда. Именно в этот день исполком УЕФА допустил до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет. Разумеется, нашим женским и мужским командам не разрешили проводить игры с флагом, гимном и на домашней территории, однако «оттепель» как будто наступила.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их. Предоставляя возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы вкладываемся в, как мы надеемся, более яркое и способное будущее поколение», — так прокомментировал решение УЕФА президент организации Александер Чеферин.

Но если бы все было так просто.

Европа ожидаемо возмутилась заявлением УЕФА по российской молодежи. «Дискриминация детей», о которой трубил Чеферин, оказалась пустым звуком для многих стран, которые публично отказались играть с отечественными футболистами, попросту поставив ультиматум. О ком речь?

Украина, Польша, Англия, Швеция, Дания, Латвия, Литва, Норвегия.

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А еще просветленный Запад взбесил вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон, который, несмотря на антироссийскую позицию Шведской футбольной ассоциации (SvFF), проголосовал за возвращение россиян. Но потом маховик «демократии» и «свободы слова» начал перемалывать выбравшего спорт, а не политику старика, и тому пришлось извиняться.

Вот только от такого «позора» Нильссон отмоется еще нескоро — пост председателя Шведской национальной спортивной конфедерации и спортивных тренеров (SISU) пришлось с горечью покинуть.

Получается, что продавить свое решение на международной спортивной арене становится все проще. Язык бойкота уже второй раз «вразумляет» УЕФА, который вновь несет серьезнейший репутационный урон. Но таковы новые реалии: объединившись, детки выкидывают из песочницы «гадкого утенка», а взрослые этому только потакают.

В дальнейшем мы не раз увидим подобную «схему» и за пределами футбола — не забывайте, что решение по участию россиян в парижской Олимпиаде-2024 еще не принято.

«Это стало полной неожиданностью. Только утром я объяснял, что отмена решения о допуске невозможна, потому что УЕФА — серьезная организация. Каждое решение, которое они принимают, продуманно и основано на реальных, практических факторах. За всю мою жизнь никогда такого не было. Вывод один — надо распускать исполком УЕФА. На это решение повлияло давление других стран. Ведь решение о допуске принимал не Чеферин, это было коллегиальное решение. Как его через две недели можно отменять, не могу понять. УЕФА расписался в своей несостоятельности». Вячеслав Колосков Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

Иван Орехов