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18:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь «Лацио» Проведель отказался от вызова в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил «СЭ», что голкипер «Лацио» Иван Проведель отказался от вызова в национальную команду.

Лацио
Россия
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Источник: Reuters

«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», — сказал Кафанов «СЭ».

17 сентября 2022 года вратарь впервые был вызван в сборную Италии на матчи Лиги наций против Англии (1:0) и Венгрии (2:0), однако так и не появился на поле. 29-летний голкипер имеет русские корни по материнской линии.

19 сентября Проведель забил гол в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1). Голкипер отличился на 90+5-й минуте встречи.

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