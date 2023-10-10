Вратарь «Лацио» Проведель отказался от вызова в сборную России

«Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его», — сказал Кафанов «СЭ».