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21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Бухаров: Был страх перед возвращением в сборную. Бердыев велел не говорить с Дзюбой

Бывший нападающий «Ростова» Александр Бухаров рассказал о возвращении в сборную России в 2017 году после длительного перерыва в игре за национальную команду.

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Источник: Чемпионат.com

"Какие эмоции испытал от возвращения в сборную в 2017 году? Я этого очень хотел. В то же время понимал, что это очень большая ответственность незадолго до чемпионата мира. Страх был.

Но случались и забавные моменты. Вот Бердыев мне перед вызовом говорит: «Так, с Дзюбой не разговаривай». А мы всегда с Артёмом в пас играли на разминках. Он что-то мне раз сказал, два, а я не отвечаю. И он спрашивает: «Тебе что, Бекиич, что ли, сказал со мной не разговаривать?». А я всё равно молчу. Как партизан (смеётся).

Наверное, Бердыев имел в виду, чтобы я не отвлекался, был сконцентрированным. Очень же важно, чтобы не отвлекал никто.

Перед вызовом мне многие ребята начали говорить, что Черчесов какой-то не такой как человек. У меня было некое предубеждение к нему. Однако когда я приехал в сборную, начал с ним общаться, все эти убеждения рассыпались. Мне Станислав Саламович показался очень честным человеком, открытым. Он может сказать в лицо игроку всё. Я у него спросил: «Вы зачем меня вызвали? Мне 32 года». Он ответил: «Мне пофиг, сколько тебе лет, я в паспорт не смотрю», — приводит слова Бухарова «Матч ТВ».

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