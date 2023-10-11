Жизнь Это’О в России — рок-н-ролл. Сейчас он погряз в куда более серьезных скандалах

Самюэль Это’О уже почти три года президент федерации футбола Камеруна. Именно с этой сборной Россия сыграет товарищеский матч в Москве. Редкое для нынешнего времени событие. И заслуга бывшего игрока «Анжи» в организации этой встречи приличная.

Футбол Товарищеские матчи 2023 12.10.2023, 19:00 Россия - Камерун -

Известно, что Это’О закрепил за собой право на все ключевые решения по сборной. Из-за этого его критикуют и даже призывают снять с должности на родине. Но Самюэль держится. И до сих пор рулит всеми процессами. Статус национальной звезды пока предоставляет ему иммунитет от внешних провокаций.

Они же были с ним всегда. Вообще, вся карьера Это’О — особенно период в России — бесконечный рок-н-ролл. Здесь он летал на личном вертолёте, дарил квартиры, хотя в своей не жил, раздавал деньги, тусовался и влипал в конфликты. Похоже, с течением времени его жизнь не особо изменилась.

Как Это’О развлекался в «Анжи»

Камерунец приехал в Россию, когда ему только стукнуло 30. В Европе над ним подшучивали: сначала Самюэль говорил о желании играть в Лиге чемпионов, а потом поехал на трёхлетний контракт в «Анжи» с зарплатой в € 20 млн в год.

Жизнь футболиста была царской. Конечно, в РПЛ приезжали и другие звёзды, но те условия, что махачкалинский клуб создал для Самюэля, кажется, не повторял никто.

Вот лишь некоторые пункты:

1. Это’О по своему желанию мог пользоваться услугами двух охранников. Причём они не только были рядом во время публичных мероприятий, но даже и в раздевалке во время матчей. А после тащили его чемоданы к автобусу, пока сам футболист с лёгкой сумкой шёл рядом.

2. Клуб снял Сэму роскошную двухэтажную квартиру на юге Москвы. Однако туда игрок приехал всего несколько раз — и то, чтобы дать интервью иностранным СМИ. В основном он жил в дорогущем отеле в центре столицы. И отказался съезжать. Объяснял это тем, что его ребёнку будет некомфортно в двухэтажной квартире, так как на лестнице нет перегородок. В итоге клуб просто выкинул кучу денег, а Это’О не менял место жительства два года.

3. Футболист имел доступ к частному вертолёту. И периодически им пользовался. Порой даже подвозил партнёров.

4. И это без учёта шикарных вечеринок и дорогих покупок, о которых ходят лишь неподтверждённые слухи. При этом Самюэль оправдывал свой статус звезды. Не только в быту, но и на футбольном поле.

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Несмотря на внешний лоск, камерунец показывал себя и простым парнем. И часто помогал тем, кто в этом нуждался. Айваз Казиахмедов рассказывал, что Это’О мог спокойно раздать деньги пришедшим к отелю африканским студентам. Понимая, что им тяжело в другой стране и они нуждаются помощи. Гаджибеков вспоминал, что как-то Сэм подарил сотруднику клуба квартиру, потому что тот оказался в сложном финансовом положении, а партнёрам дарил дорогие часы, если те хорошо играли.

И вообще выступал ментором для коллектива. Неспроста ставил себя в один ряд с главным тренером. Но, как и в любой звёздной истории, у Сэма не обходилось без скандалов. Вы точно можете помнить, почему Красножана так быстро выкинули из «Анжи». Всё из-за Это’О, который отказывался тягать железо. Главный тренер и футболист не нашли общий язык, о чём Красножан впоследствии сожалел.

Или история с Игорем Денисовым — решением камерунца полузащитника в одном из матчей хотели отправить на фланг. Россиянин сорвался. Через несколько дней в команде его не было.

Но вообще Это’О ни разу не сказал ни одного плохого слова про Россию. Учитывая его эпатаж, это было бы логично. Вот его цитата из 2017-го.

«Россия — мой дом. Вспоминаю, когда я ехал сюда, мне говорили: о, там, в России, в Дагестане теракты… Но мы там прекрасно жили, мы были счастливы! Это был самый счастливый период в моей жизни, серьёзно. Понимаю, что некоторые говорят: да тебя там по полной баловали, поэтому ты так и считаешь. Нет, это состояние души возникло не из-за денег. Люди относились ко мне не как к звезде — я был для них другом, братом, членом их сообщества. Я и сейчас каждый день вижу дагестанца, когда смотрю в зеркало». Самюэль Это'О бывший нападающий «Анжи»

Как дела у Это'О сейчас?

В последние месяцы — не очень. Ведь в Камеруне вовсю полыхает скандал из-за якобы договорных матчей, в организации которых участвовал президент. Ещё в июле в прессу слили запись телефонного разговора. Там Это’О говорит руководителю клуба второго дивизиона, что они должны получить повышение в классе. И что это «цель федерации». Интересно, что после этого команда «Виктория Юнайтед» действительно начала набирать очки и в итоге попала в высший дивизион. В том числе потому, что федерация дисквалифицировала один клуб, который оказался выше в таблице.

Сам Это’О сразу опроверг свою причастность к истории, отметив, что пытался помочь исключительно законными методами как президент, так как владелец хотел вовсе закрыть команду.

Казалось, история в прошлом, но в сентябре сразу несколько влиятельных камерунских футбольных чиновников обратились в ФИФА с просьбой разобраться в бардаке, который творится в федерации.

По информации The Athletic, Это’О обвиняют в организации договорных матчей, налоговых махинациях, ещё и к истории добавили скандал во время ЧМ-2022, когда камерунец ударил ногой алжирского блогера.

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«От ФИФА не было слышно ни слова, несмотря на многочисленные жалобы и напоминания от камерунских футбольных деятелей, — говорится в открытом письме к президенту организации Джанни Инфантино. — Как ФИФА может продолжать хранить молчание перед лицом стольких скандалов, которые подрывают доверие общественности к спортивной этике и честности матчей? Печальная реальность заключается в том, что Африка остаётся своего рода анклавом, где позволяют себе вольности в отношении этики и образцовости, которые должно воплощать спортивное руководство».

Пока же Это’О держится на плаву. И добровольно покидать свою должность не собирается.