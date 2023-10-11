Разгромом завершился матч юношеской сборной Казахстана в отборе на Евро-2024
Юношеская сборная Казахстана (U19) стартовала в отборе на Евро-2024 по футболу, сообщают Vesti.kz.
Казахстан U21
Германия U21
Юношеская сборная Казахстана (U19) стартовала в отборе на Евро-2024 по футболу, сообщают Vesti.kz.
В первой встречи группы пять казахстанцы разгромно уступили сверстникам из Германии со счетом 0:6. По дублю на свой счет записали Дженан Пейчинович и Мерт Кюмур. Еще по одному голу у Рафаэля Лубаха и Лукаса Борншейна.
Отметим, что в этой группе также выступают сборные Польши и Северной Македонии. В следующем туре 14 октября казахстанцы сыграют с поляками.
Все матчи этого квартета проходят в Польше.