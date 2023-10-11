Разгромом завершился матч юношеской сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

В первой встречи группы пять казахстанцы разгромно уступили сверстникам из Германии со счетом 0:6. По дублю на свой счет записали Дженан Пейчинович и Мерт Кюмур. Еще по одному голу у Рафаэля Лубаха и Лукаса Борншейна.