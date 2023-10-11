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Футбол. Евро U-21. Все результаты
18:44 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч юношеской сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Юношеская сборная Казахстана (U19) стартовала в отборе на Евро-2024 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Казахстан U21
Германия U21
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Источник: КФФ

В первой встречи группы пять казахстанцы разгромно уступили сверстникам из Германии со счетом 0:6. По дублю на свой счет записали Дженан Пейчинович и Мерт Кюмур. Еще по одному голу у Рафаэля Лубаха и Лукаса Борншейна.

Отметим, что в этой группе также выступают сборные Польши и Северной Македонии. В следующем туре 14 октября казахстанцы сыграют с поляками.

Все матчи этого квартета проходят в Польше.

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