Камерунский футболист Ондуа назвал Россию родным домом

Встреча между сборными России и Камеруна пройдет в четверг на «ВТБ-Арене». Начало — 19:00 мск.

«Я в этих бутсах [с российским триколором] играл не только на чемпионате мира 2022 года, — сказал Ондуа. — Россия — это мой дом, моя страна. Безусловно, для меня это важный матч, потому что я играл здесь много лет. Своему профессионализму я обязан России. Мы приехали показать самое лучшее, за победой. Каждый из нас заслужил честь защищать цвета национальной сборной».

«Для меня матч очень важный, у меня в сборной России много друзей. Конечно, все, что со мной случилось здесь, было прекрасно. Тот, кто я сейчас, это благодаря и ЦСКА, и “Локомотиву”, и “Анжи”, все внесли свой вклад в развитие», — добавил Ондуа.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. «Конечно, я слежу за Российской премьер-лигой, потому что там у меня много друзей, — отметил Ондуа. — Теперь стало больше возможностей для молодых футболистов. Раньше было много иностранцев, они были сильнее, чем сейчас. То, что двери стали открыты для молодых российских футболистов, очень хорошо».

Ондуа 27 лет, он с ранних лет жил в России, выступал за молодежные команды московских «Локомотива» и ЦСКА, играл в махачкалинском «Анжи». На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ондуа провел два матча, он играл в бутсах с российским и камерунским флагами, за что подвергся осуждению со стороны западных СМИ. В настоящее время игрок выступает за швейцарский «Серветт».