Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Латвия
Армения
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Россия
Камерун
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Черногория
Ливан
20
Футбол. Сборные
1-й тайм
Грузия
Таиланд
20
Футбол. Сборные
20:00
Швеция
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Испания
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Кипр
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Хорватия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Албания
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Румыния
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
16:00
Россия U21
СКА Бразил
22
11.10
Уэльс
Гибралтар
40
12.09
Германия
Франция
21
12.09
Шотландия
Англия
13
12.09
Азербайджан
Иордания
21
12.09
Катар
Россия
11
12.09
Япония
Турция
42
11.09
Египет (олимп.)
Россия
21
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
17:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия — Камерун: Валерий Карпин назвал стартовый состав команды

Сегодня, 12 октября, состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна.

Россия
КамерунТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/teamrussia

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Стартовый состав команды:

Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов, Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.

В очных матчах команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.

Матч с Камеруном станет для сборной России первым на октябрьских учебно-тренировочных сборах. В понедельник, 16 октября, национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олимпийский комитет России взбунтовался против МОК
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь