Россия — Камерун: Валерий Карпин назвал стартовый состав команды

Источник: https://vk.com/teamrussia

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Стартовый состав команды:

Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов, Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.

В очных матчах команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.