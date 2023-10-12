Гол Кварацхелии помог сборной Грузии разгромить Таиланд со счетом 8:0
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сборная Грузии по футболу разгромила команду Таиланда в товарищеском матче.
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сборная Грузии по футболу разгромила команду Таиланда в товарищеском матче.
Встреча в Тбилиси завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Покер в этом матче оформил Георгис Микаутадзе (24, 37, 41 и 56-я минуты), дубль сделал Зурико Давиташвили (9; 44), также по одному разу отличились Лука Лочошвили (12) и Хвича Кварацхелия (66).
В следующем матче сборная Грузии 15 октября примет команду Кипра в рамках квалификации на Евро-2024, сборная Таиланда 17 октября проведет товарищеский выездной матч против эстонцев.