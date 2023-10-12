Первый гол Чалова за сборную России — победный! Но матч с Камеруном вытащил Сафонов

Сборная России порадовала — победила участника ЧМ-2022 сборную Камеруна. Этот соперник, как и в 1990-е, остаётся удобным для нашей команды.

Перед стартом игры символический удар по мячу нанёс 80-летний Валерий Непомнящий. Лучшей кандидатуры для этого действительно было не найти. Валерий Кузьмич — единственный тренер в истории камерунского футбола, который выводил «неукротимых львов» на чемпионате мира из группы в плей-офф (четвертьфинал ЧМ-1990). В Камеруне Непомнящего помнят до сих пор. Для российского футбола это тоже не последняя фигура.

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Команды Валерия Карпина и ещё одной легенды камерунского футбола Ригобера Сонга (обладателя рекорда по количеству матчей за сборную) сыграли по одинаковой схеме 4−3−3. У нас место в воротах привычно занял Сафонов, квартет защитников справа налево составили Волков, Осипенко, Солдатенков и Сильянов, в центре поля действовало трио Глебов — Баринов — Кузяев, на флангах атаки Обляков (справа) и Пиняев (слева), а в роли центрфорварда Чалов.

Первые минут десять наши играли на равных. Камерунцы пытались поддавливать, а сборная России неплохо выходила из-под прессинга за счёт розыгрыша через Сафонова. У хозяев получалось находить пространство в центре поля. На седьмой минуте как раз после хорошего открывания между линий Обляков зарядил из-за штрафной — в штангу!

Потом заметным преимуществом завладел участник ЧМ-2022. Камерунцы контролировали мяч и территорию, чувствовалось, что гости в целом превосходят хозяев в скоростно-силовых качествах, техническом оснащении. В некоторых эпизодах центрфорвард «Бешикташа» Абубакар, забивавший на ЧМ-2022 сербам и бразильцам, переигрывал наших центральных защитников. А правый вингер «Брентфорда» Мбемо разрывал на своём фланге Сильянова. Два выхода один на один не завершились голами в наши ворота благодаря Сафонову. Да и сами камерунцы, надо признать, били не очень удачно — фактически во вратаря.

Но концовку первого тайма, когда камерунцы подустали и чуть-чуть сбавили, сборная России провела даже лучше, чем начало. И если Кузяев, создавший момент классным врыванием в штрафную, попал во вратаря, то Чалов забил после розыгрыша углового. Камерунцы недоработали в обороне: позволили Пиняеву свободно подать, а Чалову пробить и потом добить мяч. Вдобавок голкипер как-то коряво отразил удар форварда. Ворота африканцев защищал не Онана из «МЮ», на которого очень хотелось посмотреть во встрече со сборной России, а его двоюродный брат Ондоа из французского «Нима». Этот парень, конечно, ниже классом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253956&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чалов впервые отличился за национальную команду и в перерыве уступил место на поле Соболеву. Других замен не было. В этот раз их количество ограничили, словно в турнирном матче, чтобы игра попала в рейтинг ФИФА.

Центрфорвард «Спартака» тоже забил уже через девять минут, но из офсайда. А вот Пиняеву по-настоящему не повезло! Мяч после его удара попал и в перекладину, и в штангу. Эту атаку, как и многие, наши организовали за счёт активных флангов. Например, с Волковым не всегда доигрывал до конца Нгамалё (что с ним случается и в РПЛ), выступавший в гостях на домашнем динамовском стадионе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253957&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Именно Нгамалё первым был заменён в составе сборной Камеруна — на исходе часа матча. Чего-то сверхъестественного Муми не показал, по крайней мере, Волков не страдал так в борьбе с ним, как Сильянов в противостоянии с представителем АПЛ на своём фланге. Ещё в одном эпизоде Мбемо улетел от защитника «Локомотива», однако снова не реализовал выход один на один, поскольку Сафонов вовремя выбежал из ворот и совершил сейв, сократив дистанцию. Матвей проводил хороший матч — за исключением пары эпизодов, видимо, быстро забыл результативную ошибку в последнем туре РПЛ и перезагрузился.