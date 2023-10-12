Карпин: Россия может играть лучше. Сегодня допускали необъяснимые потери

«Нервов было больше, потому что можем играть лучше. Если исключим необъяснимые потери в простых ситуациях, будет лучше. Я не могу это объяснить — потеря вдруг из пустого места, опасные атаки допускали. Если этот брак исключить, то даже сегодня было бы намного лучше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.