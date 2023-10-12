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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
22:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин: Россия может играть лучше. Сегодня допускали необъяснимые потери

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче с Камеруном (1:0).

Россия
КамерунТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Нервов было больше, потому что можем играть лучше. Если исключим необъяснимые потери в простых ситуациях, будет лучше. Я не могу это объяснить — потеря вдруг из пустого места, опасные атаки допускали. Если этот брак исключить, то даже сегодня было бы намного лучше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).

Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Камерун
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