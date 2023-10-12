«Нервов было больше, чем кайфа». Карпин — после победы над Камеруном
Пресс-конференция главных тренеров сборных Камеруна и России.
Пресс-конференция главных тренеров сборных Камеруна и России.
— Как вам уровень сборной России? — первый вопрос главному тренеру национальной команды Камеруна.
— Это была прекрасная игра двух команд, своими футболистами я доволен, — начал Ригобер Сонг. — Сборная России — очень сыгранная команда. Игроки прекрасно знают друг друга, многие действия доведены до автоматизма. Это очень важное качество для национальной сборной. Хочу отметить, что мы играли против очень мобильной, технически подкованной и при этом молодой команды.
Были моменты, когда мы могли забить, но не получилось. Это хороший этап для подготовки к будущим матчам.
— Оцените шансы хавбека «Динамо» Нгамале на попадание на Кубок Африки.
— Считаю, что он достоин войти в число 24 игроков, которых мы вызовем. Нгамале обладает всеми необходимыми качествами. Для нас важно, чтобы он был с нами.
— Вам понравилось играть в Москве?
— Мы очень гордимся нашими болельщиками, крайне важно, что они нас поддержали. Нас очень горячо и дружелюбно встретили. Хочу вернуться сюда за победой, а то приезжаем в Россию и проигрываем каждый раз.
— Вы один из самых стильных тренеров ЧМ-2022. А что скажете о Валерии Карпине?
— Конечно, у него есть чувство стиля! Я одобряю, он у него особенный. Это важно, ведь когда выходите на матч, вы представляете национальную команду.
— Сегодня вы кайфанули от матча?
— Было больше нервов, чем кайфа, — продолжил пресс-конференцию Валерий Карпин. — Многое получалось, очень многое не получалось. Но приятно играть дома практически при полном стадионе. Спасибо организаторам и болельщикам. Антураж предполагал, что этот матч будет менее товарищеским, чем остальные.
— Вынос Камеруна состоялся?
— Состоялся матч, который, слава богу, выиграли.
— Молодежная сборная сейчас играет в Бразилии. У вас есть такое желание?
— Желание точно есть. По поводу возможностей — вопрос не ко мне. Пока только об этом мечтаем.
— Это максимум, на что способна сборная?
— Думаю, что были неплохие моменты. Опять же — нервов сегодня было больше, мы можем играть лучше, если исключим необъяснимые и необоснованные потери.
— Почему сегодня не играл Джикия?
— Потому что играл другой футболист (Солдатенков. — Прим. «СЭ»).
— Почему?
— Потому что я так решил.
— Почему вы так решили?
— Потому что я так захотел.
— Есть ли понимание насчет будущих соперников, помимо сборной Кении?
— У меня — пока нет. РФС объявит, когда все будет известно.
— Сильно ли изменится состав сборной России на матч с Кенией?
— Сильно.
— Почему Миранчуков решили выпустить вместе?
— Сами они не просили. Нам хотелось, чтобы они вместе сыграли. У братьев-близнецов присутствует связь. С Кенией они могут выйти с первых минут, если ничего не случится.
— Илья Помазун снова остался в запасе. Есть ли шанс, что он дебютирует с Кенией?
— Шанс всегда есть. Представится или нет — другой вопрос.
— Слышали ли о сегодняшней новости о временном отстранении ОКР? Что скажете?
— Не слышал. Не читал. Не видел. Комментировать мне сложно. А до этого что, допуск был? Произошло что-то новое?
— Тренер сборной Камеруна положительно оценил ваш стиль. А как вы оцените его?
— Очень прикольный дяденька! В кепке, модный. Про мой стиль что говорить? Мне костюм выдали, я его и ношу.