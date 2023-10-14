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19:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Молодежная сборная России обыграла «Сантос» U20 в товарищеском матче

Молодежная сборная России победила «Сантос» до 20 лет в рамках товарищеского матча — 6:4. Встреча прошла 14 октября в бразильском Сан-Паулу.

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Источник: РФС

У сборной России голами отметились Иван Зазвонкин, Никита Салтыков, Иван Иванов, Кирилл Никишин, оформивший дубль, и Александр Кокшаров.

В следующем матче сборная России сыграет с молодежной командой «Сан-Паулу». Встреча состоится 16 октября.

Ранее в бразильском турне команда сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2) и оказалась сильнее «Палмейраса» (3:1).

Сантос U20
4:6
Первый тайм: 2:2
Россия U21
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