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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Германии выиграла первый матч под руководством Нагельсмана

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Германии по футболу обыграла национальную команду США в товарищеском матче.

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Источник: Пресс-служба сборной Германии

Встреча, которая прошла в субботу в Ист-Хартфорде (штат Коннектикут), закончилась волевой победой гостей со счетом 3:1. У победителей мячи забили Илкай Гюндоган (39-я минута), Никлас Фюллькруг (58) и Джамал Мусиала (61). Гол хозяев поля на счету Кристиана Пулишича (27).

Сборная Германии провела первый матч под руководством 36-летнего Юлиана Нагельсмана, который в сентябре сменил на посту главного тренера Ханса-Дитера Флика, уволенного на следующий день после поражения от сборной Японии в товарищеском матче со счетом 1:4.

Сборная Германии не участвует в квалификации чемпионата Европы 2024 года на правах хозяев турнира.

США
1:3
Первый тайм: 1:1
Германия
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