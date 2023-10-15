Сборная Германии выиграла первый матч под руководством Нагельсмана

Встреча, которая прошла в субботу в Ист-Хартфорде (штат Коннектикут), закончилась волевой победой гостей со счетом 3:1. У победителей мячи забили Илкай Гюндоган (39-я минута), Никлас Фюллькруг (58) и Джамал Мусиала (61). Гол хозяев поля на счету Кристиана Пулишича (27).

Сборная Германии провела первый матч под руководством 36-летнего Юлиана Нагельсмана, который в сентябре сменил на посту главного тренера Ханса-Дитера Флика, уволенного на следующий день после поражения от сборной Японии в товарищеском матче со счетом 1:4.