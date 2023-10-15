Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Чехия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Грузия
Кипр
40
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Андорра
Все события
Фоторепортажи
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
36Крутой камбэк ЦСКА в дерби со «Спартаком»
17:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Витсель: лучшее время для сборной Бельгии было на чемпионате мира в России

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель ответил на вопрос о том, почему несмотря на звёздное поколение сборная Бельгии не смогла выиграть титулы на международной арене.

Бельгия
Наверх
Источник: Reuters

«Наше время было в 2018 году на чемпионате мира в России. Там мы демонстрировали очень высокий уровень, благодаря которому дошли до полуфинала турнира. Дальше было уже немного сложнее. В конце концов, для того, чтобы выиграть титул, чемпионат Европы или мира, у вас в составе должен быть лучший в мире бомбардир и должна быть лучшая в мире команда», — приводит слова Витселя AS.

Напомним, в нынешнем сезоне бельгийский полузащитник принял участие в семи матчах испанского чемпионата, в которых не отличился результативными действиями.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россию отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь