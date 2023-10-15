Люксембург больше не карлик и кошмарит фаворитов. Всё изменили эти грамотные решения

Сборная Люксембурга — футбольный карлик (или уже нет?), который смог. Страна с 626 тысячами жителей (примерно как в столице Алтайского края — Барнауле) не участвовала на крупном международном турнире с Евро-1964 и в течение десятилетий была боксёрской грушей для всех, кроме таких же легковесов. Но в последние годы всё изменилось.

В сезоне Лиги наций — 2022/2023 люксембуржцы набрали 11 очков в своей группе в третьей по силе Лиге С, отстав от лидирующей Турции лишь на два балла. То был только разогрев. В отборе Евро-2024 карлики обыграли на выезде Боснию с Колашинацем, Джеко и Пьяничем (2:0), взяли четыре очка с четвертьфиналистом Евро-2016 и участником ЧМ-2018 Исландией, а также выгрызли выездную мировую со Словакией (1:1), состав которой, согласно Transfermarkt, дороже их в пять раз.

За три тура до конца отбора Люксембург отстаёт от тех же словаков со второй строчки всего на два очка. При этом впереди домашний очный матч, так что фаворитам из Словакии рано паковать чемоданы в Германию.

Вместе с тем у Люксембурга всё неплохо и в клубном футболе. До 2018-го его представители ни разу не участвовали в основной стадии еврокубков, а в сезоне-2018/2019 «Дюделанж» исправил традицию и добился исторического достижения: прошёл в квалификации некогда недосягаемые «Легию» и «ЧФР Клуж», добравшись до группового этапа Лиги Европы.

Там выскочек уже ждали «Бетис», «Милан» и «Олимпиакос», так что новички предсказуемо вылетели (с одним очком). Однако результат всё равно впечатляет.

В следующем году «Дюделанж» также прошёл жёсткий отбор в ЛЕ, переиграв в квалификации представителей Северной Македонии, Эстонии и Армении — «Шкендию», «Нымме Калью» и «Арарат». А в группе люксембургский клуб набрал уже четыре очка: уделал АПОЭЛ и скатал ничью с «Карабахом».

Отбросим местные достижения и обратимся к другим — где люксембуржцы помогают футбольно продвинутым европейцам.

Вы же помните ламповые трансляции матчей сборной России в 90-е и нулевые? Во время противостояний с карликовыми странами Виктор Гусев каждый раз перечислял основные профессии соперников: один футболист работает пожарным, второй — банкиром, а третий — вкалывает на заводе. У Люксембурга теперь всё иначе: все футболисты сборной — профессионалы.

Там мощное представительство:

футболисты «Спартака», «Майнца», «Кёльна», «Витесса» и «Юниона», дошедшего до четвертьфинала ЛЕ-2022/2023;

игроки молодёжек «Баварии», «Боруссии» М, «Метца» и всё тех же «Кёльна» с «Майнцем».

Круче всех оценивается 23-летний Леандро Баррейро из «Майнца» — € 14 млн. Для сравнения, в сборной России дороже только Матвей Сафонов (€ 16 млн) и Александр Головин (€ 28 млн). Спартаковец Кристофер Мартинс Перейра в 26 лет стоит € 4,5 млн — тоже вполне солидно.

Люксембург, впрочем, поднялся за последние годы не просто из-за классного поколения — у этого есть несколько причин.

Прокачка инфраструктуры

В 2006-м Люксембург рухнул на рекордно низкое для себя 195-е место в рейтинге ФИФА — ниже Лихтенштейна, Сан-Марино и Фарерских островов. Местные чиновники поняли, что дно достигнуто, и с помощью реформ от него оттолкнулись. Получилось вспорхнуть до 85-й строчки — выше Армении, Казахстана и Беларуси!

В стране появилось множество как простых футбольных полей, так и полноценных стадионов: сейчас их 22, включая рассчитанный на 9386 человек «Стад де Люксембург» и «Жози Бартель» на 8054 человек.

Само собой, не обошлось без привлечения инвесторов. Они же помогли заманить в чемпионат Люксембурга звёзд вроде экс-игрока «Челси» Флорана Малуда («Дифферданж 03» в 2018-м) и бывшего полузащитника «Боруссии» Д Марка-Андре Круску («Дюделанж» в сезоне-2018/2019), а также легионеров из Второй Бундеслиги и других качественных турниров, которые не находятся на первых ролях в европейском футболе. Лишь бы юные болельщики наблюдали за ними, захотели стать столь же крутыми и учились пинать мяч.

Удачная локация и приток мигрантов

В былые годы таланты из Люксембурга быстро покидали страну ради развития. Самый громкий пример — Миралем Пьянич, который до 14 лет занимался футболом именно там и потом переехал в «Мец».

Как раз туда и в «Стандард» уходил основной поток люксембургских юношей. Оно и понятно: на родине нет футбольных перспектив, а у иностранцев потрясающие академии, тем более туда можно добраться за полчаса-час. В последнее время ситуация поменялась.

Миралем Пьянич выбрал не сборную Люксембурга, а Боснии и Герцеговины

Люксембуржцы создали немало детско-юношеских секций и школ, куда приглашают тренеров с опытом работы в Германии, Бельгии и Франции, а также основали молодёжные лиги, чтобы отбирать самых талантливых для дальнейшей прокачки. В результате стало незачем уезжать в раннем возрасте — можно дозреть и на родине, а уже потом покорять Европу.

Другой бедой некогда слабого Люксембурга были двойные гражданства: не соврёт тот же Пьянич, который предпочёл сборную Боснии. Теперь отказываться от неперспективной национальной команды не нужно, потому что она уже не такая.

Помог и большой приток населения. Люксембург находится в самом центре Европы и заметно увеличил численность с постепенным развитием автострад, впитав в себя множество наций.

В конце 90-х, например, в страну хлынул поток турок и югославов, чья страна методично разваливалась — а у этих ребят богатые футбольные традиции. Люди осваивались на новом месте и рожали детей — сейчас они как раз в расцвете сил. Юношеская сборная Люксембурга до 17 лет не просто так обыграла за последние годы ровесников из Англии и Бельгии.

Именно за счёт мигрантов футбол сместил теннис и стал самым популярным спортом в Люксембурге. Дело, конечно, не только в привычках, но и в деньгах — чтобы пинать мяч, не нужны большие затраты.