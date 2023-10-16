Исторический матч с Россией, скандалы из-за договорняков, топ-форвард из Катара. Рассказываем о сборной Кении

Насколько сильна сборная Кении и что там с договорными матчами

Сборная Кении выступает в африканской конфедерации, но еще ни разу не проходила квалификацию на чемпионат мира. Зато с Кубком африканских наций у кенийцев дела обстоят намного лучше: команда шесть раз участвовала в турнире, хотя пройти групповую стадию им ни разу не удалось. В последний раз сборная Кении играла на турнире в 2019 году: попали в группу с Алжиром, Сенегалом и Танзанией. Последних обыграли со счетом 3:2, а вот с фаворитами в лице Сенегала и Алжира справиться не удалось. Они и проскочили в ⅛ финала, а Кения отправилась домой.

Футбол Товарищеские матчи 2023 16.10.2023, 19:00 Россия - Кения -

Порой сборную Кении можно увидеть в новостных заметках — в основном скандального характера. В 2004 году национальную команду отстранили из-за чрезмерного влияния государства на работу футбольной федерации, а в 2019 году ФИФА забанила нескольких африканцев за участие в договорных матчах — среди них был кениец Джордж Овино Ауди. В этом году история повторилась: футбольная федерация Кении объявила об отстранении 14 футболистов и двух тренеров.

В том же году произошла забавная история. Возможно, вы не помните, но в «Интере» какое-то время играл Макдональд Марига. Он был в составе легендарной миланской команды, которая взяла требл в сезоне-2009/10. Марига тоже урвал медаль за победу в ЛЧ, в том розыгрыше он сыграл пару минут против ЦСКА и «Барселоны». Закрепиться в Италии кенийцу не удалось, зато после завершения карьеры Макдональд нашел новое призвание, а именно стал политиком. Он баллотировался в политическую партию и, вероятно, раздавал деньги простым гражданам. Но даже это не помогло: Макдональд занял второе место на выборах.

Главные звезды: защитник из Франции и форвард, который рвался в лондонский «Арсенал»

Одним из самых заметных игроков состава можно назвать 26-летнего Джозефа Окуму из «Реймса». Он переехал во Францию этим летом: до этого защитник пылил в бельгийском «Генте», шведском «Эльфсборге» и во второй американской лиге. У него даже есть опыт игры в еврокубках: отыграл 21 матч в Лиге конференций и в квалификации Лиги Европы.

Джозеф Окуму

Впрочем, самым дорогостоящим футболистом сборной по мнению Transfermarkt является не Окуму, а Майкл Олунга из катарского «Аль-Духаиля» (9 миллионов евро). Он играет на позиции нападающего и впечатляет статистикой: в 89 матчах за клуб настрелял 88 мячей, а еще отдал семь голевых. Майкл успешно перенес результативность и в сборную: 21 гол в 48 матчах.

За национальную команду Олунга дебютировал еще в 2015 году, параллельно обучался на инженера, за что получил соответствующее прозвище. В 2016-м Майкл основательно взялся за планирование карьеры: в начале года записал видеообращение Арсену Венгеру с просьбой подписать его в лондонский «Арсенал».

«Здравствуйте, Арсен Венгер. Меня зовут Майкл Олунга, я играю за “Гор Махию” в Кении. Я лучший игрок своей страны, в этом сезоне забил 38 мячей. Моя мечта — играть за “Арсенал”. Я надеюсь, что вы рассмотрите мой запрос. Я не подведу. Спасибо за рассмотрение моей кандидатуры», — сказал Олунга.

Увы, Арсен проглядел еще одного юного таланта, а кениец дебютировал в Европе за шведский «Юргорден», где забил 12 мячей за 28 матчей. Так Олунга заслужил приглашение в мейнстримную на тот момент лигу Китая, потом попросился в аренду в испанскую «Жирону», а затем уехал в Японию. Там он выступал два года, пока в начале 2021 года не подписался с «Аль-Духаилем», за который играет до сих пор. Олунга — весьма опытный и высокорослый нападающий (рост — 190 сантиметров) и вполне мог бы заинтересовать клубы РПЛ. Может, грядущий матч откроет глаза скаутам?

Майко Олунга

Кто главный тренер? Он уже играл со сборной России

Тренирует африканскую бригаду 53-летний специалист из Турции Энгин Фират. Александру Мостовому он вряд ли понравится: Фират завершил карьеру еще в юношестве и сразу начал учиться на тренера. Энгин занимается тренерским ремеслом уже 26 лет: начинал в турецком «Самсунспоре», успел поработать в штабе «Айнтрахта», «Фенербахче» и сборной Ирана. Впервые Фират стал рулевым в иранском «Сепахане» — тренер задержался в стране на шесть лет, успев потренировать три команды. В то же время он успел привлечь к себе внимание сборных Нигерии и Боснии и Герцоговины, но ответил на предложения отказом.

До 2019 года Фират поработал в структуре американского «Далласа» и турецкого «Карабюкспора», пока ему не поступило предложение от сборной Молдавии. За 11 матчей он не проиграл лишь дважды: сыграл вничью со сборной Косово в Лиге наций и в товарищеском матче со сборной России — россиян тогда возглавлял Станислав Черчесов, сыграли по нулям.

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В начале 2021-го стороны разошлись, а в сентябре тренер возглавил сборную Кении. Фират охотно рассказывал о сборной России. Он отметил потенциал Облякова и Пиняева, призвал не смешивать политику и спорт, а также подчеркнул историческую важность предстоящего матча.

«С тех пор как я пришел в сборную Кении, многое поменял тут. Недавно мы играли с Катаром и Ираном, а встреча с Россией станет первым матчем Кении против европейской команды. Это хорошая возможность показать футболистам сборной свой уровень. Для нас это исторический день!» — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

Товарищеский матч пройдет 16 октября в 19.00 по московскому времени. Играть будут на турецком стадионе «Титаник Мардан». Игру покажет канал «Матч ТВ».