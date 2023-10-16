Российские футболисты завершат октябрьский сбор матчем с командой Кении

Футбол Товарищеские матчи 2023 16.10.2023, 19:00 Россия - Кения -

Матчем с командой Кении российские футболисты завершат октябрьский сбор. 12 октября сборная России на «ВТБ-Арене» в Москве победила камерунцев со счетом 1:0. 4 октября пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о проведении матча сборной России с кенийцами, однако пока не было объяснений, почему игра состоится в Турции. Главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, что это связано с логистикой. Он также отметил, что рассматривались варианты с проведением игры в Дубае или Катаре, однако в Турции условия оказались более мягкими.

Изначально на сбор национальной команды были вызваны 29 футболистов. Однако из-за повреждений расположение сборной России покинули полузащитники Артем Карпукас, Максим Глушенков (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Даниил Уткин («Ростов»), а также защитник Максим Осипенко («Ростов»). Карпин перед матчем с командой Кении отметил, что в стартовом составе на эту игру выйдут 10 футболистов, которые не выходили на поле в основе в товарищеской встрече с камерунцами. Изменения не коснутся только капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. В стартовом составе сборной России на матч с камерунцами были вратарь Матвей Сафонов, защитники Сергей Волков, Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, полузащитники Баринов, Данил Глебов, Далер Кузяев, Иван Обляков и Сергей Пиняев, а также нападающий Федор Чалов.

Сборная Кении впервые проведет матч с европейской командой. Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что игра будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола. Сборная России занимает в нем 39-е место, команда Кении располагается на 109-й позиции. Игру обслужит судейская бригада из Турции во главе с Атиллой Караогланом.

«Легко не будет»

Карпин отметил, что игра с командой Кении не будет легкой для сборной России. «Экзотичны для нас все соперники в последнее время. По сравнению с командой Камеруна, у сборной Кении нет столько футболистов в топ-чемпионатах, но игроки такие же атлетичные и мощные, — сказал Карпин журналистам. — С точки зрения игры, мне понравилась больше сборная Кении при владении мячом, более целостно выглядит, чем команда Камеруна. Камерунцы больше зависят от индивидуальных игроков, команда Кении целостнее, но легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу». Главный тренер сборной России также отметил, что небольшая разница в погоде между Москвой и Антальей не сказывается на футболистах.

Нападающий Александр Соболев рассказал, что подготовка к матчу с командой Кении проходит в обычном рабочем режиме.

«О сборной Кении ничего практически не знаю, только то, что видел на теории, раньше был [Виктор] Ваньяма (бывший футболист шотландского “Селтика” и английского “Тоттенхэма” — прим. ТАСС), не знаю, сейчас вызывается ли. Не знаю, почему играем в Турции. Наверное, потому что логистически удобно нам и кенийцам. Моя забота — выходить на поле и играть в футбол».

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат назвал историческим матч с командой России.

«Мы встречаемся с действительно сильной командой, которая входит в топ-40 лучших в мире, — сказал Фырат “Спорт-Экспрессу”. — Если не считать матч с Египтом, где был второй состав, то ваша команда не проигрывает больше двух лет. С тех пор, как я пришел в сборную Кении, многое поменял тут. Недавно мы играли с Катаром и Ираном, а встреча с Россией станет первым матчем Кении против европейской команды. Это хорошая возможность показать футболистам сборной свой уровень. Для нас это исторический день».