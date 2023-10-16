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20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Молодежная сборная России сыграла вничью с «Сан-Паулу» U-20

Молодежная сборная России сыграла вничью с «Сан-Паулу» U-20 — 1:1. Команды провели два тайма по 40 минут.

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Источник: РФС

В составе российской национальной команды отметился Александр Кокшаров. Игра началась с опозданием в один час из-за того, что автобус сборной России попал в пробку.

В предыдущих матчах бразильского турне молодежная сборная России победила «Палмейрас» (3:1) и «Сантос» (6:4), а также сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).

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