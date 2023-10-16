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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по футболу сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче

АНТАЛЬЯ (Турция), 16 окт — РИА Новости. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Кении в товарищеском матче.

Россия
КенияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в турецкой Анталье завершилась со счетом 2:2. В составе сборной России отличились Александр Соболев (8-я минута) и Иван Обляков (89). За сборную Кении голы забили Энтони Акуму (16) и Масуд Джума (37).

Полузащитник сборной России Даниил Фомин получил повреждение, вместо него на 29-й минуте на поле вышел Далер Кузяев. До этого поле из-за травмы покинул вратарь кенийской сборной Брайн Одиамбо.

Обляков забил дебютный мяч за национальную команду. Кроме того, в этой встрече дебютировали за сборную четыре игрока: голкипер «Урала» Илья Помазун, нападающий «Зенита» Иван Сергеев, защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков, а также защитник «Оренбурга» Арсен Адамов.

На матче присутствовало порядка 1200 болельщиков. Результат этой встречи будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), где сборная Кении идет на 109-м месте, команда России — на 39-м.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Сборная России провела свой десятый товарищеский матч после начала действия санкций.

Россия
2:2
Первый тайм: 1:2
Кения
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