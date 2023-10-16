Сборная России по футболу сыграла вничью с Кенией в товарищеском матче

Встреча в турецкой Анталье завершилась со счетом 2:2. В составе сборной России отличились Александр Соболев (8-я минута) и Иван Обляков (89). За сборную Кении голы забили Энтони Акуму (16) и Масуд Джума (37).

Полузащитник сборной России Даниил Фомин получил повреждение, вместо него на 29-й минуте на поле вышел Далер Кузяев. До этого поле из-за травмы покинул вратарь кенийской сборной Брайн Одиамбо.

Обляков забил дебютный мяч за национальную команду. Кроме того, в этой встрече дебютировали за сборную четыре игрока: голкипер «Урала» Илья Помазун, нападающий «Зенита» Иван Сергеев, защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков, а также защитник «Оренбурга» Арсен Адамов.

На матче присутствовало порядка 1200 болельщиков. Результат этой встречи будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), где сборная Кении идет на 109-м месте, команда России — на 39-м.