«Ребята, вам не стыдно?! В каком темпе двигались Евгеньев и Джикия? Матч ветеранов…» Монолог Орлова

— Знаете, мне жаль Карпина. От него с бровки исходило больше страсти, больше энергии, чем от футболистов сборной России, которые вышли в стартовом составе. Я многих игроков вообще не понял. Во что они сегодня собирались играть?!

Да, состав был неоптимальный. Но когда ты получаешь такой шанс себя проявить, проявляй себя! Это вообще-то сборная! Ну вот что сегодня показали братья Миранчук? Они играют в какой-то свой футбол, старомодный. Несовременный.

Два центральных защитника — Евгеньев и Джикия. С грубыми ошибками все понятно. Все всё видели. Но где у них скорость? Ну какой же медленный этот Евгеньев… Да и Джикия не быстрее. Внутренне просто несобранны. Расслабленные. Как они передвигались без мяча? Вальяжно, без напряга. Так играют ветераны! Ветераны, понимаете? И вы можете вспомнить, чтобы два центральных защитника начинали сегодня атаки? Я — нет. Отдадут ближнему и останавливаются.

Ну мы же видели другую сборную в матче против Камеруна. Там были и отбор, и скорость, и страсть, и настрой. Хотя тоже вопросов хватало. В обороне можно было выделить только Волкова. Он своей резкостью, скоростью задавал темп. Вот ведь парень вырос — радует глаз. Считаю, его надо было и сегодня выпускать с первых минут.

Баринов не убедил. К сожалению, перестал прогрессировать. Наверное, так и не вышел на прежний уровень после тяжелой травмы. Но факт остается фактом. Он не прибавляет… Мухин гораздо интереснее, активнее, свежее. Хорош в борьбе, принимал умные решения. Кузяев держит планку, пытается что-то завязать. Разве можно с ним сравнить Миранчука? Но Далер — один, без особой поддержки.

Соболев гол забил, наказал за ошибку. Старался, но до него мяч редко доводили.

Почти нечего вспомнить по этой игре. Разве что второй гол. Неплохая комбинация. Сработали замены. Спаслись.

Чуть не проиграли… Какое место в рейтинге ФИФА занимает Кения? 109-е? Ребят, ну вам не стыдно?! Не стыдно? Вам дали шанс сыграть за национальную команду. Почему такое отношение?! Вот сегодня мне игра сборной напомнила ту, что мы видели в матче с Таджикистаном. Увы, вернулись на тот уровень.

Кто-то скажет, что футболисты не оценили Кению? Зато Кения нас оценила…

У нас, по сути, нет даже одного полноценного состава. Ведь из защитников, кроме Волкова, в матче с Камеруном все сыграли слабо.

Чалов понравился в первой встрече. Молодец, что пошел на тот мяч, забил. Спасибо ему. Победили. Пиняев обострял, Кузяев — на уровне, Волков и Сафонов. Сегодня Мухин был неплох, Обляков удачно вышел на замену. Пиняев, кстати, в «Локо» чаще играет справа, а в сборной Карпин поставил его на левый фланг — совсем другое дело!