Так, как с Кенией, за сборную не играют. Эти матчи никому не нужны

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Ровно четыре дня мы жили с ощущением, что сборная России в состоянии генерировать позитив. Радовались ажиотажу, впечатлялись атмосферой стадиона «Динамо» и отмечали мотивацию игроков — ту, о которой мы дружно просили целых полтора года. Наконец, фиксировали победу над статусным соперником.

Чтобы зафиналить сбор ничьей со 109-й сборной рейтинга ФИФА на поле турецкого отеля. И полтора часа смотреть на то, как футболисты имитируют важность происходящего. А по факту — просто ждут финального свистка. Потому что такие матчи им просто неинтересны.

Можно сколько угодно рассказывать в интервью о важности вызова в национальную команду, мурашки по коже от гимна и желание доказывать всему миру, что сборная России «существует, жива и готова в любой момент вернуться к международным турнирам».

Все это звучит правдоподобно, но уж слишком контрастирует с тем, что мы часто видим на деле, а не на словах.

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Особенно символично, что такой перформанс все получают спустя несколько часов после решения РФС не уходить в Азию, а ждать возвращения в УЕФА. Потому что мы — элита.

Элита, которая привозит два гола с Кенией, ходит пешком до 80-й минуты и чудом спасается от поражения. Да, не оптимальным составом, но во встрече, дающей очки в рейтинг ФИФА. И в игре, которая показывается для большой аудитории.

Хотя — настолько ли она теперь велика?

Против Кении у наших не просматривалось ни тактического рисунка, ни интенсивности, ни желания. Зато в наличии — привозы Баринова и Джикии, который анонсировал «хорошее интервью» с ответами на вопросы, почему он выпал из основы «Спартака». Но, кажется, первый ответ мы уже получили.

Призыв Карпина уезжать в Европу «всем, кто может», теперь тоже звучит неоднозначно. Потому что тех, кто сможет, после матча с кенийцами остаться не должно — согласитесь, в Европе как-нибудь переживут их отсутствие.

С одной стороны, ситуация комичная. С другой — практически безвыходная.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fHHQfqbV2aU?si=S14iDc0t3g0pBnkd" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что за сборную своей страны так играть нельзя, все говорят те самые последние полтора года. Но в ближайшее время ситуация вряд ли поменяется: количество соперников и так ограничено, готовых приехать в Россию еще меньше, а спарринги за пределами страны и против откровенно слабых оппонентов никого не возбуждают.

Зато высасывают прилично времени, энергии и сил у РФС, который все организовывает.

И у зрителей, которые это смотрят.

Для чего такие матчи вообще нужны?