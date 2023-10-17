Бубнов высказался о пропущенных голах сборной России в матче с Кенией

«Кенийцы выбрали оборонительную стратегию на игру, окопавшись на своей половине поля. Они рассчитывали исключительно на контратаки, но и в этом не преуспели. На помощь пришли российские футболисты, которые “привезли” два гола на ровном месте.

В эпизоде с первым забитым мячом неправильное решение принял Помазун. Баринову было опасно отдавать, так как рядом находился соперник. Надо было не мудрить, а просто вынести мяч подальше. Технически всё было исполнено неплохо, но тактически — это неправильное решение.