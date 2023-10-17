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04:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Бубнов высказался о пропущенных голах сборной России в матче с Кенией

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал пропущенные голы сборной России в товарищеском матче с Кенией (2:2).

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Источник: РИА "Новости"

«Кенийцы выбрали оборонительную стратегию на игру, окопавшись на своей половине поля. Они рассчитывали исключительно на контратаки, но и в этом не преуспели. На помощь пришли российские футболисты, которые “привезли” два гола на ровном месте.

В эпизоде с первым забитым мячом неправильное решение принял Помазун. Баринову было опасно отдавать, так как рядом находился соперник. Надо было не мудрить, а просто вынести мяч подальше. Технически всё было исполнено неплохо, но тактически — это неправильное решение.

Второй гол вызывает не меньше вопросов. Почему Джикия так безобразно сыграл головой за пределами штрафной площади? Этой скидке назад нет никакого логического объяснения, просто откровенный «привоз» от защитника «Спартака», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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