Сборная Армении проиграла северомакедонцам, Сперцян забил в концовке

Встреча в Струмице завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Голы забили Александар Трайковски (43-я минута), Милан Ристовски (59) и Эрдон Дачи (88). В составе сборной Армении отличился Эдуард Сперцян (90+4), который выступает за российский клуб «Краснодар».

Армянский нападающий «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян вышел на поле на 46-й минуте матча. Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте встречи. Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян провел на поле весь матч.