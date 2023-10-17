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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Армении проиграла северомакедонцам, Сперцян забил в концовке

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сборная Армении по футболу уступила команде Северной Македонии в товарищеском матче.

Армения
Северная Македония
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Источник: AFP 2023

Встреча в Струмице завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Голы забили Александар Трайковски (43-я минута), Милан Ристовски (59) и Эрдон Дачи (88). В составе сборной Армении отличился Эдуард Сперцян (90+4), который выступает за российский клуб «Краснодар».

Армянский нападающий «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян вышел на поле на 46-й минуте матча. Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте встречи. Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян провел на поле весь матч.

В следующем матче команда Северной Македонии сыграет в гостях с итальянцами 17 ноября в рамках квалификации чемпион6ата Европы — 2024. Сборная Армении 18 ноября дома сыграет с командой Уэльса.

Северная Македония
3:1
Первый тайм: 1:0
Армения
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