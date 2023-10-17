Текущие события
Футбол. Сборные
22:00
Франция
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Англия
Италия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Мальта
Украина
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Сербия
Черногория
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Литва
Венгрия
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Северная Ирландия
Словения
01
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Сан-Марино
Дания
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Казахстан
12
Футбол. Сборные
19:00
Эстония
Таиланд
11
Футбол. Сборные
19:00
Албания
Болгария
20
Футбол. Сборные
18.10
Мексика
Германия
Футбол. Сборные
16:00
Северная Македония
Армения
31
Футбол. Кубок России
12:00
СКА-Хабаровск
Амкар
20
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
19:00
Эстония
Таиланд
11
19:00
Албания
Болгария
20
16:00
Северная Македония
Армения
31
16.10
Россия
Кения
22
14.10
США
Германия
13
14.10
Сантос U20
Россия U21
46
13.10
Англия
Австралия
10
13.10
Палмейрас U20
Россия U21
13
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:34 (мск), источник: Sport24

«Хотел в касание сыграть с вратарем». Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кенией

Сборная России показала, что осталось за кадром товарищеского матча с Кенией.

Россия
КенияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча состоялась 16 октября в Анталье (Турция) и завершилась со счетом 2:2. Видео было опубликовано на ютуб-канале сборной.

В ролике показано, как команда настраивалась на матч, что сказал в раздевалке после ошибки Дмитрий Баринов, какие эмоции были у Валерия Карпина, и как российские болельщики поддерживали сборную.

Россия едва не проиграла Кении
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Француз одним предложением объяснил, почему русские девушки такие красивые
Красавица-узбечка, которую заподозрили в эскорте: «У вас не хватит денег, чтобы купить даже мои старые стринги!»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь