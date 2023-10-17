«Хотел в касание сыграть с вратарем». Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кенией

Встреча состоялась 16 октября в Анталье (Турция) и завершилась со счетом 2:2. Видео было опубликовано на ютуб-канале сборной.

В ролике показано, как команда настраивалась на матч, что сказал в раздевалке после ошибки Дмитрий Баринов, какие эмоции были у Валерия Карпина, и как российские болельщики поддерживали сборную.