«Хотел в касание сыграть с вратарем». Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кенией
Сборная России показала, что осталось за кадром товарищеского матча с Кенией.
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КенияТоварищеские матчи: календарь
Сборная России показала, что осталось за кадром товарищеского матча с Кенией.
Встреча состоялась 16 октября в Анталье (Турция) и завершилась со счетом 2:2. Видео было опубликовано на ютуб-канале сборной.
В ролике показано, как команда настраивалась на матч, что сказал в раздевалке после ошибки Дмитрий Баринов, какие эмоции были у Валерия Карпина, и как российские болельщики поддерживали сборную.