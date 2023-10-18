Франция разгромила Шотландию в товарищеском матче

На 11-й минуте Билли Гилмур вывел шотландцев вперед. Почти сразу французы отыгрались благодаря голу Бенжамена Павара, а к середине первого тайма защитник «Интера» оформил дубль. В конце первой половины Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Единственный гол во втором тайме забил Кингсли Коман, вышедший на замену.