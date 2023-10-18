Текущие события
Футбол. Сборные
03:00
Мексика
Германия
Футбол. Сборные
17.10
Франция
Шотландия
41
Футбол. Чемпионат Европы
17.10
Англия
Италия
31
Футбол. Чемпионат Европы
17.10
Мальта
Украина
13
Футбол. Чемпионат Европы
17.10
Сербия
Черногория
31
Футбол. Чемпионат Европы
17.10
Литва
Венгрия
22
Футбол. Чемпионат Европы
17.10
Северная Ирландия
Словения
01
Футбол. Чемпионат Европы
17.10
Сан-Марино
Дания
12
Футбол. Чемпионат Европы
17.10
Финляндия
Казахстан
12
Футбол. Сборные
17.10
Эстония
Таиланд
11
Футбол. Сборные
17.10
Албания
Болгария
20
Футбол. Сборные
17.10
Северная Македония
Армения
31
Футбол. Кубок России
12:00
Динамо Вл
Ротор
Футбол. Кубок России
17.10
СКА-Хабаровск
Амкар
20
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
17.10
Франция
Шотландия
41
17.10
Эстония
Таиланд
11
17.10
Албания
Болгария
20
17.10
Северная Македония
Армения
31
16.10
Россия
Кения
22
14.10
США
Германия
13
14.10
Сантос U20
Россия U21
46
13.10
Англия
Австралия
10
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Франция разгромила Шотландию в товарищеском матче

Сборная Франции переиграла Шотландию в товарищеском матче — 4:1. Встреча прошла в Лилле.

Франция
ШотландияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Reuters

На 11-й минуте Билли Гилмур вывел шотландцев вперед. Почти сразу французы отыгрались благодаря голу Бенжамена Павара, а к середине первого тайма защитник «Интера» оформил дубль. В конце первой половины Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Единственный гол во втором тайме забил Кингсли Коман, вышедший на замену.

Ранее сборная Франции гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы-2024.

Франция
4:1
Первый тайм: 3:1
Шотландия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» унижен в Самаре и остался без Соболева на дерби. Игра «Крыльев» — восторг!
УЕФА хочет ввести свою Суперлигу и убрать Лигу чемпионов. Это убьет национальные чемпионаты?
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь