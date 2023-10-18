«В чём заключается дурилово?» Карпин ответил критикам сборной России

Это интервью делалось буквально на ходу, на следующий день после матча Россия — Кения. В ожидании своего рейса из Антальи Валерий Карпин уделил немного времени «Чемпионату».

«Ни у кого в молодости столько переездов не было. Нелегко»

— По какому маршруту на этот раз добираетесь домой?

— Из Антальи вылетаем в Минеральные Воды, и оттуда ещё шесть часов до Ростова.

— Посчитали, что так будет быстрее, чем через Москву?

— Нет, по времени получается то же самое. Только до Москвы пришлось бы лететь всю ночь после игры. Может быть, на два часа раньше добрались бы до Ростова. А так спокойно поспали и летим.

— С вами ещё кто-то из футболистов остался?

— Только Глебов остался. Краснодарские улетели ночным рейсом в Сочи после игры.

— Столько переездов у вас, наверное, даже в спартаковской молодости не было?

— Ну, конечно, не было. Ни у кого в молодости столько не было.

— Тяжело это морально и физически?

— Нелегко, так скажем.

— Удалось в сборной немного отвлечься от клубных проблем и подзарядиться положительными эмоциями?

— Подзарядиться положительными эмоциями — вряд ли, а вот переключиться — не отключиться даже — ну да, естественно.

— Какие эмоции преобладают после октябрьского сбора? С каким настроением возвращаетесь домой?

— С обыкновенным. Нормальным.

— Но больше позитива или всё-таки негатива?

— После Камеруна больше позитива было. Сейчас сравнялось. Нужно разделять матчи с Камеруном и Кенией. У нас вышло два разных состава — соответственно, и эмоции разные.

«Мне трудно понять логику этих людей»

— Просматриваете отзывы экспертов?

— Я в принципе не читаю и не смотрю ничего.

— То есть эпитеты Быстрова прошли мимо?

— Ничего не видел.

— Быстров сравнил сборную Кению с дровами, а игроков сборной России обвинил в нежелании выкладываться. Вы согласны с ним?

— Я уже говорил в послематчевом интервью, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но, по мне, они больше игровые, чем связанные с мотивацией.

— Комментатор Журавель с вами бы поспорил. По его наблюдениям, в Сплите два года назад, перед решающей игрой с хорватами, адреналин висел в воздухе, а сейчас вокруг сборной какая-то пустота, которая не способствует настрою игроков.

— Тут даже спорить не имеет смысла. Разница в уровне настроя в официальных и неофициальных матчах, понятно, высочайшая. В Сплите был решающий матч отборочного цикла, а здесь — товарищеские игры. Чтобы не уходить так далеко и сравнивать игру с Хорватией, можно привести в пример матчи с Камеруном и Кенией. Вспомните обстановку в Москве, не говоря уже об уровне соперника — всё это повышает антураж матча и меняет всю атмосферу вокруг него.

— Ну, а как же мнения некоторых экспертов, утверждающих, что Камерун не играл в полную силу, так как это для них это неофициальный матч, поэтому сборная России на фоне соперника смотрелась предпочтительнее?

— Хорошо, то есть у Камеруна был товарищеский матч, и поэтому они не были стопроцентно сконцентрированы, а для сборной России это была официальная игра квалификации? Мне трудно понять логику этих людей. То есть Камерун может так сыграть в неофициальном матче, а когда мы едем играть против Таджикистана и Киргизии — про это никто ничего не говорит.

— Ещё один критик, Евгений Ловчев, задаёт вам конкретный вопрос: до каких пор это дурилово будет продолжаться?

— А можно спросить у Евгения Серафимовича, в чём заключается дурилово? В том, что с Камеруном играет, как мы думаем, на данный момент основной состав, а с Кенией — те, кто не вышел на поле стадиона «Динамо»? В этом заключается дурилово? То есть Евгений Серафимович считает, что два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, за четыре дня должны были сыграть одни и те же футболисты? Ещё и с повышенным риском получения травмы? После этого любой клубный тренер предъявил бы нам претензии, так как они, клубы, ведут борьбу за очки и места в таблице. Это с одной стороны. А с другой — когда и где нам посмотреть на уровень готовности игроков, если они не будут участвовать ни в одной из игр как минимум 60 минут? Когда у нас были официальные матчи — а они шли даже не через три дня на четвертый, а через два дня на третий — тогда играли практически одни и те же футболисты, которых мы причисляли к основному составу.

Сейчас же у нас нет задачи отобраться куда-либо. И даже больше скажу — ни один человек в мире не знает, когда и к чему мы готовимся. Ответьте мне тогда на вопрос: зачем тогда рисковать здоровьем футболистов? Когда это оправданно, тогда любому тренеру всё понятно. Например, вот сейчас меня очень волнует голеностоп Даниила Фомина. И в этой ситуации я думаю так же, как и Марцел Личка.

— Вас, в принципе, такие оценки злят, задевают?

— Даже если бы следил за ними, меня это не злило и не цепляло бы. Этот этап, когда что-то злит, прошёл давным-давно, лет 10 назад.

Россия едва не проиграла Кении 9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Так же можно сказать, что Финляндия славится своими горнолыжниками, а в футбол они играть вообще не умеют»

— Будете пересматривать эти игры?

— Естественно.

— Как в сборной обычно происходит анализ матчей — вы отсматриваете игры целиком или аналитики готовят подборки тех или иных действий?

— Целиком, конечно. Но сегодня точно смотреть не буду. Сейчас нужно уже к «Ахмату» готовиться.

— Вы впервые соперничали как главный тренер с национальными командами из Африки. Полезный, интересный опыт?

— Интересный. Насколько — не могу сказать. Не знаю, по какой шкале оценивать.

— Камерун теперь совсем не тот, что в 1994-м, когда вы сами футболистом играли с ним?

— Конечно, другая команда. И сборная России другая. Я не знаю ни одной сборной, которая осталась бы там же, где была 30 лет назад. Лихтенштейн далеко ушёл по сравнению с самим собой 30-летней давности? Или Сан-Марино, Фареры? Я условно говорю. Любую сборную назовите и сами ответьте на этот вопрос. Естественно, все сборные далеко ушли от того, что было в 1990-е.

— Для вас имеет значение, идёт игра в зачёт рейтинга ФИФА или нет?

— Для меня разница только в том, что где-то замен больше можно делать, а где-то — меньше.

— А местами команд в рейтинге интересуетесь?

— Нет.

— Тем не менее России нужно набирать очки.

— Для чего?

— Если всё же допустят в отбор ЧМ-2026, есть риск оказаться в третьей корзине.

— Ключевое слово — если. Если и когда.

— Но теоретически такая возможность сохраняется.

— Теоретически — да.

— Между Камеруном и Кенией 68 позиций, а по игре не скажешь, что пропасть?

— По мне, конечно, разница большая.

— Кения всегда славилась бегунами, но оказалось, что и в футбол там научились неплохо играть.

— Вы сейчас выступаете как болельщик, который дома сидит и говорит про Кению как про бегунов. Так же можно сказать, что Финляндия славится своими горнолыжниками, а в футбол они играть вообще не умеют.

— Я имею в виду, что в России сборную Кении, наверное, видели единицы. С европейцами они вообще впервые играли.

— Ну да, и?

— Насколько неожиданной или, наоборот, ожидаемой оказалась игра этой команды?

— Для меня — нет. Для обывателя, наверное, да. Я об этом и говорил до игры с ними. И всё же Кения — это не уровень Камеруна. Но все научились играть, а уж в обороне — тем более.

— Ну, а какой примерно уровень у сборной Кении?

— Примерно такой же, как у наших прошлых соперников из Азии, за исключением Ирана. Камерун сильнее Кении? Конечно, сильнее. Но, опять же, это и рейтинг ФИФА подтверждает.

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«Игра с Камеруном — лучшая за время изоляции»

— Вы разделяете мнение, что по качеству игра с Камеруном была лучшей для российской сборной за время изоляции?

— Да, разделяю.

— Что особенно порадовало?

— Не всё, понятно, но многие моменты порадовали. И отношение, и интенсивность. Опять же, интенсивность зависит от двух сторон. Если команда соперника заставляет тебя действовать более интенсивно, то и уровень сопротивления другой. Порадовало, что против Камеруна команда на протяжении 90 минут выдержала эту интенсивность, ритм и темп. Например, с Ираном такого не было. С Катаром были отрезки. С Камеруном более цельная игра была все 90 минут. Можно было проиграть, можно было выиграть или вничью сыграть. Я чисто от игры отталкиваюсь.

— Из трёх участников чемпионата мира 2022 года Камерун произвёл самое благоприятное впечатление?

— Иран тоже произвёл сильное впечатление.

— Какие три главных вывода для себя сделали по итогам последних двух матчей?

— Выделю один, но главный вывод: по итогам этих матчей вырисовывается плюс-минус обойма игроков, которая может играть на таком уровне, как с Камеруном. Наверное, мы её и раньше представляли, но прошедшие матчи укрепили это впечатление.

— В прошлом матче Чалов забил первый гол за сборную, в этом — Обляков. Какой ещё позитив отметите?

— Позитив один — что есть игроки, способные выдерживать интенсивность и нагрузку, которую предлагают команды уровня чемпионата мира.

«У Джикии не лучший момент в карьере. Такое бывает»

— Головин помог бы сборной, если бы не травма?

— Уверен на 100%, что помог бы. Но не смог. Его заменил Пиняев — и очень достойно смотрелся. Но футбол — это в том числе и травмы, ничего не поделаешь.

— Правильно я понимаю, что Мухин в Турции играл фактически нападающего?

— Играл левого нападающего, да.

— Расскажете свой замысел?

— Если вы заметили, он сейчас играет в ЦСКА вообще на любой позиции. Даже центральным защитником.

— Кажется, эксперимент прошёл удачно?

— Ну да, поэтому он там и играл.

— То есть ваши ожидания он в этом амплуа оправдал?

— И в этом амплуа — тоже.

— У вас есть понимание, что происходит с Джикией — в «Спартаке» потерял место в основе, в сборной ошибается?

— Наверное, не лучший момент в его карьере. Что происходит? Ничего. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов.

— Вы обсуждали с ним эту ситуацию?

— Разговаривали, да.

— Правильно понимаю, что капитанская повязка Георгию — это был своеобразный жест поддержки?

— Правильно понимаете.

«Миранчук — взрослый человек и сам решает, что делать со своей карьерой»

— У Алексея Миранчука тоже игровой практики совсем мало.

— У Алексея совсем другая ситуация. Если Джикия был капитаном и сборной, и «Спартака», и основным игроком везде, то сейчас ситуация изменилась. У Алексея, к сожалению, эта ситуация затянулась.

— Вам не кажется, что ему нужно сменить команду?

— Это к нему, а не ко мне вопрос. Он взрослый человек и сам решает, что делать со своей карьерой. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он играл как можно чаще. Так же, как и всем, и ему самому прежде всего.

«Я даже не знал, дебютировал Сергеев или нет»

— Четыре дебюта оцените?

— Я точно не помню уже, кто дебютировал. Напомните?

— Помазун, Горшков…

— Нормально. Игру Помазуна больше Витальевич (Кафанов. — Прим. «Чемпионата») разберёт. Кто ещё дебютировал?

— Адамов и Сергеев.

— А Сергеев разве не играл ни разу? Вот видите, я даже не знал, дебютировал или нет. Адамов и Горшков, я считаю, для дебюта достойно сыграли. Очень достойно.

«В “Зените” и “Спартаке” мало русских игроков в составе»

— О чём говорит минимум представителей «Зенита» и «Спартака» в сборной?

— Это говорит о том, что в «Зените» и «Спартаке» мало играет русских игроков в составе. Больше ни о чём.

— Вас это расстраивает?

— Расстраивает. Когда играли в «Спартаке», по семь-восемь человек вызывалось. Сейчас не играют.

«А в Азии нас допустят к играм?»

— Вы говорили, что не держитесь за место в сборной, но затем уточнили: если Россию допустят до международных турниров, то покинете пост в клубе. Нет ли здесь противоречия?

— Нет, никакого. Заранее была договорённость. В чём противоречие? Да и что значит держаться? Вы как это понимаете? Вы держитесь за место, на котором работаете?

— Конечно.

— И что вы для этого делаете?

— Стараюсь как можно лучше выполнять свою работу.

— Ну так и я стараюсь как можно лучше выполнять свою работу. Пока сборная отстранена, совмещение возможно.

— РФС подтвердил, что Россия остаётся в УЕФА. Ваше мнение по этому поводу?

— А другие варианты какие?

— Всё тот же — Азия.

— А гарантии есть, что мы там будем играть?

— Гарантий сегодня вообще никто не может дать.