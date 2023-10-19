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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

В РФС рассказали, как можно критиковать сборную России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что к критике сборной России нужно прислушиваться, но важно, чтобы она была конструктивной и обоснованной.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

"Критика нужна всегда, важно, чтобы она была конструктивной. Частично с какими-то тезисами критиков можно соглашаться, просто нужно делать из этого правильные выводы, правильно отвечать на эти вызовы. Возникают вопросы — для чего нужна сборная в ситуации, когда она отстранена, нужен ли этот институт, нужна ли эта команда? Нам кажется, что нужна, она всё равно является верхней точкой, к которой стремится карьера футболиста, в ней играют лучшие футболисты страны.

Да, сказывается то, что игроки не участвуют сейчас в спортивном соревновании, которое имеет конкретную цель, а цель товарищеских матчей — подготовка. И когда это происходит постоянно, это достаточно сложно с точки зрения внутренней мотивации спортсмена. Если сравнивать матчи сборной с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2), вы видели, как фактор домашних трибун повлиял на мотивацию спортсменов и тренерского штаба. Вероятно, нужно дополнительно объяснять, что сборная нужна и надо находить возможности для дополнительной мотивации всего нашего футбольного сообщества на поддержку нашей сборной, чтобы мы получали красивую и зрелищную игру«, — приводит слова Митрофанова “РИА Новости”.

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