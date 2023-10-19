В РФС рассказали, как можно критиковать сборную России

"Критика нужна всегда, важно, чтобы она была конструктивной. Частично с какими-то тезисами критиков можно соглашаться, просто нужно делать из этого правильные выводы, правильно отвечать на эти вызовы. Возникают вопросы — для чего нужна сборная в ситуации, когда она отстранена, нужен ли этот институт, нужна ли эта команда? Нам кажется, что нужна, она всё равно является верхней точкой, к которой стремится карьера футболиста, в ней играют лучшие футболисты страны.