РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Сенегала

С небольшой вероятностью такой матч может состояться уже во время ноябрьской международной паузы, однако гораздо выше шансы на то, что сборные России и Сенегала сыграют в 2024 году.

Представители многих африканских национальных федераций отметили высокий уровень проведения октябрьского матча Россия — Камерун в Москве и хотели бы тоже сыграть с российской сборной.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: в Москве против команды Камеруна (1:0) и в Турции против команды Кении (2:2).