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18:26 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы пробились в элитный этап отбора юношеского ЧЕ

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболисты пробились в элитный раунд отборочного турнира юношеского чемпионата Европы (U-17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня в заключительном поединке квалификационной группы 7 команда Дмитрия Короткевича разошлись миром со сверстниками из Казахстана — 0:0. В первом туре белорусы победили команду Шотландии — 3:1, а потом уступили сборной Турции — 0:1. В другом матче сегодняшнего игрового дня турки разгромили шотландцев со счетом 3:0.

Итоговое положение: Турция — 7 очков, Беларусь — 4, Шотландия — 3, Казахстан — 2.

В элитный этап квалификации юношеского континентального первенства выходят по две лучшие команды из 13 групп, а также пять лучших сборных, которые финишируют третьими. Путевки туда, кроме белорусов и турок, уже получили футболисты Грузии, Германии, Польши, Австрии, Нидерландов, Швеции, Финляндии, Ирландии и Швейцарии. Матчи элитного раунда отбора пройдут в марте, а финальный турнир состоится с 20 мая по 5 июня 2024 года на футбольных аренах Кипра.

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