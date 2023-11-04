Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Жирона
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Лорьян
Ланс
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лилль
Все события
Фоторепортажи
21Этап Гран-при России в Омске
10Умер легендарный чемпион Олег Протопопов
13:11 (мск), источник: RT на русском

Непомнящий: игрокам сборной России будет интересно познать кубинский футбол

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Кубы в Волгограде.

Россия
Куба
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Как минимум футболистам сборной России и её болельщикам будет интересно познать неизведанное в лице кубинских игроков и их философии. Давайте не будем лукавить. Сейчас надо сотрудничать со всеми, кто готов идти на контакт. Конечно, соперник не входит в элитную группу, но национальной команде важно продолжать собираться. Возможно, Карпин захочет привлечь новых лиц, которые ранее не вызывались в команду», — сказал Непомнящий RT.

Он считает, что болельщики в Волгограде окажут весомую поддержку сборной России на матче.

«Волгоградская публика очень легка на подъём и охотно ходит на футбольные матчи», — отметил он.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что сборная России по футболу должна больше играть на периферии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве
«Попытка держать руку на пульсе»: что стоит за словами главы Госдепа США о...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь