У сборной России максимально непопсовый соперник! И, возможно, худший в её истории

Сборная России по футболу узнала нового соперника. Им стала Куба. Матч национальных команд пройдёт на «Волгоград Арене» — 20 ноября, в 19:30 (мск). Давайте разбираться, что из себя представляет сборная Кубы, чего она добилась и кто играет в её составе.

Достижения сборной Кубы совсем не космические

Бокс, бейсбол, баскетбол, волейбол, лёгкая и тяжёлая атлетика, плавание, водное поло и стрельба. Все эти виды спорта у кубинцев развиты куда больше футбола, и результаты это отражают максимально точно (регулярно забирают медали на летних Олимпиадах).

В рейтинге ФИФА кубинцы занимают 169-ю строчку из 207 — ниже Вануату, Южного Судана, Сент-Люсии, Новой Каледонии и других не самых футбольных стран. А наивысшей позицией была 46-я зимой 2006 года. Для сравнения, Кения, с которой 16 октября не справилась Россия (2:2), располагается на 109-м месте.

Лучшее достижение сборной Кубы — четвертьфинал ЧМ-1938. Это был единственный чемпионат мира, где страна участвовала. На континентальном первенстве, Золотом кубке КОНКАКАФ, команда трижды добиралась до аналогичной стадии — в 2003, 2013 и 2015 годах. Результаты, мягко говоря, не выдающиеся, ведь турнир забирали и Гаити, и Гватемала, и Гондурас. А бронзу дважды завоёвывали и вовсе Нидерландские Антильские острова.

Этим летом кубинцы на Золотом кубке вновь не блеснули и слили все три матча: Гватемале (0:1), Гваделупе (1:4) и Канаде (2:4). Затем они уже чуть увереннее зарубились в Лиге наций КОНКАКАФ: 0:0 с Гаити и Гондурасом, 1:0 с Суринамом и 0:4 с Гондурасом. Теперь в их послужном списке будет и встреча с Россией — первая в истории.

Но у сборной Кубы всё-таки есть локальный трофей — Карибский кубок. Команда взяла его в 2012-м, обыграв в финале Тринидад и Тобаго (1:0). Турнир упразднили в 2017 году, а до того он являлся квалификационным для Золотого кубка КОНКАКАФ.

Есть забавная байка: якобы американцы в 1962 году во время Карибского кризиса обнаружили на Кубе войска СССР по футбольным полям. Почему? Кубинцы, в отличие от советских людей, футболу предпочитают бейсбол и проводят досуг на других стадионах, а советские солдаты всегда любили попинать мяч.

Кто представляет сборную Кубы

Главная кубинская футбольная звезда — 30-летний левый вингер «Норвича» Онель Эрнандес. На его счету две победы в Чемпионшипе, а также гол в АПЛ и одна игра за сборную Германии U18. Он покинул Кубу уже в шесть лет, но в 2021 году попал в национальную команду родной страны, когда окончательно осознал, что в бундестим его уже никогда не позовут. Хотя понять это можно было и гораздо раньше.

На пике, летом 2019-го, Онель оценивался в € 4 млн. Сейчас же его стоимость равна € 1 млн. При этом за сборную Кубы он не выступает с лета-2021.

Из действующих же игроков сборной можно отметить разве что защитника Кавафе из австрийского «Дорнбирна», выступающего во второй лиге, и оттянутого нападающего Луиса Параделу из костариканской «Саприссы». Первый стоит € 200 тыс., второй — € 350 тыс. Всего актуальный ростер кубинцев оценивается в € 1,6 млн — примерно как один Хорен Байрамян (€ 1,5 млн).

В основном футболисты сборной Кубы представляют североамериканские клубы: кто-то играет на родине, кто-то — в низших лигах США и Канады. Интересный факт: у половины из них даже нет ценника на Transfermarkt.

Футбол Товарищеские матчи 2023 20.11.2023, 19:30 Россия - Куба -

Тренирует эту команду вот уже четыре года Пабло Санчес. Помимо сборной, он также работал с местным клубом «Пинар дель Рио». Скорее всего, вы услышали это название в первый раз.

Чем ещё известен кубинский футбол? Игроки национальной команды сбегали из страны прямо во время матчей, а общее количество перебежчиков перевалило за полсотни!

На фоне сборной Кубы даже кенийцы кажутся кем-то вроде Холанда, Мбаппе и Беллингема. Худший ли это соперник в истории сборной России? Возможно, да — если говорить о классе и предполагаемом уровне сопротивления. Волгоградские болельщики наверняка увидят град голов от российской команды. Более достойно наверняка выглядела бы даже сборная Медиалиги. Судя по всему, очередь должна дойти и до неё.