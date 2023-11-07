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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:17 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана сыграет с участником ЧМ-2022. Известны дата и место

Сборная Казахстана проведет товарищеский матч с командой Катара, утверждает телеграм-канал «Серый CARDINAL». Встреча намечена на декабрь, сообщают Vesti.kz.

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Источник: КФФ

«Казахстан сыграет с Катаром в День Независимости РК. Товарищеский матч Катар-Казахстан, предположительно должен состоятся 16 декабря в Дохе или его спутнике-Лусаиле.

Сборная Катара по футболу достаточно интересный соперник.
— 61 место в рейтинге ФИФА
— В 2022 году эта страна стала хозяйкой мундиаля
— В 2019 году Катар стал чемпионом Азии, обыграв в финале Японию со счетом 3:1.
— На чемпионате мира катарцы сыграли три игры и все три проиграли. Эквадор (0:2), Сенегал (1:3) и Нидерланды (0:2)», — пишет источник.

Отметим, что между собой Казахстан и Катар играли четыре раза. Соперники одержали по две победы. В 1996 году в отборе на Кубок Азии сборная Казахстана обыграла арабскую команду в Алматы со счетом 1:0, в ответном матче победу отпраздновал уже Катар — 3:0. В 1998 году в рамках Азиатских игр в Бангкоке (Таиланд) Казахстан выиграл со счетом 2:0. В 2000 году в рамках отбора на Кубок Азии Катар выиграл встречу в Дохе со счетом 3:1.

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