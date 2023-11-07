Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шахтер
Барселона
10
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Селтик
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Антверпен
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
18.10
Мексика
Германия
22
17.10
Франция
Шотландия
41
17.10
Эстония
Таиланд
11
17.10
Албания
Болгария
20
17.10
Северная Македония
Армения
31
16.10
Россия
Кения
22
14.10
США
Германия
13
14.10
Сантос U20
Россия U21
46
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аршавин: Сборная России неинтересна. Матчи не несут спортивного значения

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, почему считает матчи сборной России неинтересными.

Россия
КубаТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Сборная России неинтересна. Потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России. Тренер знакомит игроков с требованиями для будущего? Когда будущее наступит — игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную», — сказал Аршавин «СЭ».

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и 1 раз уступила.

Россия едва не проиграла Кении
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Золотой мяч»: Месси — лучший футболист мира! Онлайн-трансляция церемонии вручения приза
Овечкин набирает очки уже шесть матчей подряд! А его «Вашингтон» вновь побеждает
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь