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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы можем добиться большего». Адиев — о Казахстане, мечте попасть на Евро и переменах в сборной

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал интервью авторитетному итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport. В нем самый успешный тренер в истории национальной дружины поделился секретом успеха и рассказал, на кого из звездных коллег ориентируется. Vesti.kz предлагают вашему вниманию самые интересные фрагменты этой беседы.

Казахстан
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Источник: КФФ

Крайне редко случается такое, что известные европейские таблоиды обращают пристальное внимание на казахстанский футбол, и уж тем более решаются взять большое интервью у кого-то из членов сборной. Но главный тренер Адиев вызвал неподдельный интерес у итальянского издания с богатой историей, и это очень круто.

В предисловии, говоря о Казахстане и народе этой страны, автор частично объясняет, почему местные люди готовы бороться до конца. Журналист Франческо Пьетрелла пишет следующее:

«Этот народ невозможно остановить. Об этом говорит история, об этом говорит название: “казах” — свободный, независимый, кочевой. Это и есть Казахстан — страна с ледниковыми вершинами, пустынями и большими озерами. Народ, который уже много лет кочует, словно подгоняемый знаменитым “северным ветром” из фильма “Шоколад” с Жюльет Бинош в главной роли, посвященного поиску спокойствия через неугомонность. Это ключ к пониманию страны», — пишет автор.

Разговор начинается с темы успехов сборной Казахстана и персональных достижений Адиева у руля этой команды. Он объяснил, что мыслит одинаково и со своими подопечными, и с остальными членами национальной сборной. Наставник напоминает, что все началось с Лиги наций в прошлом году, а сейчас сборная гордится тем, что находится там, где она сейчас.

«Игроки приняли мою философию. В этом вся суть. Если вы посмотрите, как мы играли в Лиге наций и сейчас, то увидите две совершенно разные команды. Это и было отправной точкой», — считает специалист.

Но понятно, что для достижения больших результатов, команду необходимо было не просто встряхнуть, но и многое поменять внутри, в том числе это касается ментальности. Адиев это ни в коей мере не скрывает, а лишь подчеркивает, что была проделана большая работа.

«Мне пришлось изменить ментальность игроков. Сначала у них не было уверенности в том, что они делают. Я работал над отношением к делу и убедил стать их конкурентоспособными. Были моменты, когда мы спорили, но победы придавали лишь уверенность. Мы можем добиться гораздо большего», — уверяет Адиев.

Адиев не очень любит выделять кого-то персонально, но он не мог обойти вопрос о главной звезде сборной Казахстана — Бахтиере Зайнутдинове. Магомед Мусаевич характеризует его как «золотого человека, чуткого, скромного и с большим сердцем». При этом выделяет и его игровые качества, ассоциируя Бахтиера с задачами в атаке. Тренер считает, что Зайнутдинов является звездой сборной, и рассказывает, что тот даже познакомил его со своими родителями.

Итальянские журналисты не могли не спросить про тренеров из своей страны, которые являются примером для нынешнего рулевого сборной Казахстана. Как оказалось, Адиев с большим интересом следит за рядом итальянских коллег и местным футболом в целом.

«Мне нравится философия Де Дзерби (тренер “Брайтона” — Прим. автора). Он одержим идеей победы. Невозможно не упомянуть Арриго Сакки и Фабио Капелло. Я видел десятки матчей чемпиона Италии 2001 года “Ромы”. И я вырос на Серии А 1990-х годов. До сих пор помню Кубок УЕФА, выигранный “Интером” под руководством Симони. Наконец, если говорить о нынешнем поколении, то мне нравятся Антонио Конте, Алессио Дионизи и Винченцо Итальяно», — подчеркнул Адиев.

Напоследок, Адиев обозначил цели своей сборной, назвав попадание на Евро-2024 — мечтой.

«Мы сконцентрированы. Наша мечта — чемпионат Европы, мы работаем над этим уже много лет и теперь близки к этому. Я пришел сюда, когда сборная была на 130-м месте в рейтинге ФИФА, а сейчас мы в первой сотне. Это действительно эмоционально», — заключил 46-летний тренер.

Сейчас все мысли Магомеда Мусаевича заняты лишь подготовкой своей команды к решающим матчам квалификации Евро-2024. 17 ноября сборная на «Астана Арене» примет гостей из Сан-Марино, а 20 ноября на выезде сыграет с прямыми конкурентами по борьбе за путевку на чемпионат Европы — Словенией.

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